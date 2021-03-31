Нарушитель, несмотря на требования полиции, не пожелал остановиться, тогда сотрудник полиции пошел на таран по встречной полосе.

Угон произошел сегодня, 31 марта, примерно в 11 часов. На номер "102" поступило сообщение, что на ул. Джамбула, с парковки возле сауны, угнали серебристую Skoda.

- Незамедлительно были ориентированы все наряды полиции. Автомашина зафиксирована системой «Автоураган» по улице Баймагамбетова, которая сразу была перекрыта автопатрулями. Автопатруль 524 в составе старшего лейтенанта Дархана Токтарова и лейтенанта полиции Владимира Титова начал преследование угонщика, который проигнорировал законное требование полицейских об остановке транспортного средства. На высокой скорости он продолжал двигаться в сторону улицы Алтынсарина, создавая аварийные ситуации и тем самым угрожая общественной безопасности, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В это время автопатруль 523 в составе командира взвода капитана полиции Кажимурата Жумагазинова и младшего лейтенанта полиции Нурлыбека Байкенжина принял решение выехать на полосу встречного движения и остановить водителя путем повреждения автомашины и рискуя жизнью.

31-летнего водителя задержали. Как отметили в полиции, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По словам Кажимурата Жумагазинова, согласно ст. 61 п. 5 «Закона о правоохранительной службе» в случае неподчинения водителя законным требованиям сотрудников полиции и создания условия для угрозы жизни и здоровья граждан полицейские могут остановить транспортное средство путем его повреждения.

Полицейская и угнанная машины получили повреждения. При столкновении никто не пострадал.