Полицейский вернул потерявшегося четырехлетнего ребенка родителям в Рудном
31 марта 2021, 09:32 | Общество
В Рудном полицейский вернул потерявшегося четырехлетнего ребенка родителям, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
30 марта участковый Арман Акбергенов заметил плачущего мальчика на улице. Ребенок рассказал, что потерялся. Полицейский сначала успокоил его, а потом начал расспрашивать. Участковый стал задавать ребенку вопросы, чтобы максимально выяснить обстоятельства, при которых он потерялся. Параллельно он позвонил в дежурную часть и уточнил, не поступало ли заявление о пропаже ребенка.
Отец потерявшегося мальчика записал видео, где выразил благодарность полицейским. Он рассказал, что ребенок играл во дворе и потерялся.
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