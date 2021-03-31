В Рудном полицейский вернул потерявшегося четырехлетнего ребенка родителям, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

30 марта участковый Арман Акбергенов заметил плачущего мальчика на улице. Ребенок рассказал, что потерялся. Полицейский сначала успокоил его, а потом начал расспрашивать. Участковый стал задавать ребенку вопросы, чтобы максимально выяснить обстоятельства, при которых он потерялся. Параллельно он позвонил в дежурную часть и уточнил, не поступало ли заявление о пропаже ребенка.

"Мальчик сразу же пошел на контакт, но не мог объяснить, где находится его дом. Тогда Арман Акбергенов пошел с ним по микрорайону, постоянно задавая вопросы, в результате чего они вместе нашли дом малыша. Родители были очень благодарны, что в такой ситуации их сынишке попался именно такой неравнодушный и отзывчивый сотрудник полиции", - сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

Отец потерявшегося мальчика записал видео, где выразил благодарность полицейским. Он рассказал, что ребенок играл во дворе и потерялся.