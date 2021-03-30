Сегодня, 30 марта, в Костанае состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, на котором решали как будут учиться школьники в 4-й четверти. Итогами совещания поделилась руководитель управления образования акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА. Она сообщила, что школы, где число учеников не превышает 300 человек, продолжат работу в штатном режиме. Количество учеников в одном классе планируют увеличить с 15 до 25, при этом из оставшихся школьников будут формировать отдельные классы.

В школах, где больше 300 учеников, будет действовать комбинированный формат обучения. На дистанционке в таких учебных заведениях останутся 6-10 классы. Таких школ по области 114.

- Но с 5 апреля и в этих 114 школах произойдут изменения, - отметила Байменова. - В этих школах с 5 апреля начнут обучение в комбинированном формате во всех классах. Это изменение коснётся порядка 80 000 школьников области или 72% от общего числа учащихся. У многих родителей возникает вопрос, почему комбинированный формат у всех школьников не начнётся с 1 апреля. Такая отсрочка связана с тем, чтобы была возможность собрать детей в школу. Соотношение комбинированного обучения (сколько уроков в штатном режиме, а сколько онлайн) каждая школа будет решать самостоятельно исходя из проектной мощности и других факторов.

Также по словам Байменовой, единых требований к внешнему виду учеников в этой четверти не будет. Ребенок может надеть как привычную форму, так и другую классическую одежду. Четких требований, что считается классической одеждой, нет. Также нет требования носить на уроке маску, оно необходима только на переменах.

- Ещё по последним вопросам родителей хочу заявить — все организации образования полностью обеспечены всеми необходимыми санитарными средствами и кварцевыми лампами, - сообщила Байменова. - В субботу была подобная информация по школе №2, где якобы пытались собрать деньги на кварцевые лампы. Мы объяснили, что школа полностью обеспечена всем необходимым. Если у школ нет каких-то санитайзеров, то школе будет грозить штраф. Ели классный руководитель требует скинуться на подобные цели, мы убедительно просим обратиться в управление образования по номеру 8-747-820-58-03 или 37-08-58. Если родители хотят приобрести сансредства по своей инициативе, просим их этого не делать.

Также с 1 апреля по 1 августа в школах планируют провести прием документов первоклассников, который будет проходить онлайн на платформе электронного правительства или на сайте https://sakura-kst-goo.e-orda.kz/ru.

В этом году в школах ждут порядка 10 000 новых учеников. В 1-й класс принимаются дети, которым уже исполнилось 6 лет, либо которым исполнится 6 до конца 2021 года. От родителей требуется подготовить копию свидетельства о рождении, паспорт здоровья ребенка, 2 фотографии формата 3х4.

- В специализированных школах для одаренных детей срок подачи документов продлили до 15 апреля, - рассказала Байменова. - Таких школ в нашем регионе три, отбор там проводится на конкурсной основе.

Для старшеклассников изменится формат сдачи итоговых экзаменов. Даты экзаменов не изменятся, но из итоговой аттестации исключили предметы по выбору. Так, ученики 9-х классов будут сдавать с 28 мая по 7 июня письменное эссе по языку обучению, письменный экзамен по русскому или казахскому языку и по математике. Для выпускников 11 класса останутся 4 экзамена: по алгебре и началу анализа, по языку обучения, тестирование по истории Казахстана и тестирование по русскому или казахскому языку.

- ЕНТ будет проводиться онлайн, - сказала руководитель управления образования. - Если раньше у вас была книжка с тестами, то теперь за каждым учеником будет закреплен компьютер, с помощью которого они будут сдавать ЕНТ. Длиться оно будет 3 месяца, а попыток у школьника будет две. Школьник сам может выбрать время и дату тестирования.

- В некоторых школах классные руководители объявили, что социальные карты дети должны использовать как пропуск и как средство оплаты обеда в столовой. Как вы прокомментируете это нововведение 4-й четверти? - спросил корреспондент «НГ».

- Из 25 000 детей, которым нужна карта, родители 10 000 учеников отказались от них. Да, действительно планируется интеграция карт с системой учета турникетов и оплаты школьного питания, но эта работа на перспективу. Нововведение будет после 4-й четверти. - ответила Байменова.

Уже после брифинга, вечером 30 марта, стало известно, что главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал новое постановление, которое узаконивает все решения, принятые на совещании оперштаба. В действие постановление вступит, как и планировалось, 5 апреля.