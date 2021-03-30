В Казахстане с 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций увеличатся в среднем на 15 процентов. Об этом заявил вице-министр энергетики Кайрат Рахимов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

На брифинге СЦК Рахимов пояснил, что повышение предельных тарифов произойдет на 37 из 45 энергопроизводящих организаций (ЭПО). По его словам, изначально рост предельных тарифов прогнозировался на уровне 36 процентов, но в ходе обсуждения был снижен до 15.

"Большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия. По итогам 2020 года износ энергетических активов в Казахстане составляет 53 процента. Соответственно, основные затраты в секторе генерации направлялись на поддержание их в рабочем состоянии, уровень доходности большинства станций ниже фактических затрат.

Особую обеспокоенность вызывает качество проводимых ремонтных кампаний на электростанциях, обусловленное недофинансированием. К сожалению, допустимые уровни расходов на ремонтные кампании, заложенные в предельных тарифах, не в полной мере покрывают необходимые потребности", - отметил Рахимов.

По его словам, постоянно находятся в ремонте и недоступны для выработки электроэнергии около 2 000 мегаватт, что сопоставимо с совокупным потреблением трех южных областей - Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской."Из-за недофинансирования наблюдается рост числа аварий и технологических отключений. В 2020 году в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4 458 технологических нарушений. Каждое крупное технологическое нарушение - это риск аварии всей энергетической системы Казахстана.

Своевременная корректировка предельных тарифов у электрических станций позволит качественно осуществить работу по их модернизации, а также своевременно и в полной мере провести ремонты для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и снижения аварийных ситуаций", - объяснил вице-министр.

Также повышение тарифов, по его словам, связано с ростом цены на уголь. В 2020 году стоимость угля "Каражыра" выросла на 8,6 процента, угля "Богатырь комира" - на 9,9 процента. Затраты по его транспортировке увеличены на 7 процентов.



"У энергопроизводящих организаций образовалась задолженность перед угольными разрезами в общей сумме порядка 2 миллиардов тенге и газовыми предприятиями - порядка 4 миллиардов тенге", - сказал Рахимов.

Еще вице-министр заявил о необходимости повысить зарплаты работникам энергопроизводящих компаний.

"Если в 2016 году на основных электростанциях Казахстана работало более 26 тысяч человек из производственного персонала, то по итогам 2020 года численность не превышает 23 тысячи человек, несмотря на увеличение объемов выработки на 15 процентов.

В ближайшее время главным приоритетом в системе управления энергопроизводящих организаций будет квалифицированный персонал и поддержание такой квалификации на высоком уровне. Для этого требуется принимать меры по разработке соответствующих программ и планомерно увеличивать оплату труда", - добавил вице-министр.

Напомним, проект приказа об увеличении предельных тарифов на электроэнергию находился на публичном обсуждении с 5 марта.