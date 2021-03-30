До 15 апреля на сайте департамента труда, соцзащиты и миграции по Костанайской области должны опубликовать план адаптации социально-значимых объектов региона, куда инвалидам всё ещё сложно попасть. Об этом сегодня, 30 марта, на брифинге в РСК сообщил руководитель ведомства Мурат МУРАТБЕКОВ.

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- С 2015 года наш департамент был наделен функциями государственного контроля по соблюдению прав лиц с инвалидностью, в том числе мы следим за доступностью объектов, - пояснил он. - В областиразработан план адаптации объектов, сейчас его корректируют. Хочу обратиться к владельцам объектов: есть четкие требования к адаптации зданий для доступа инвалидов, поэтому необходимо уже этой весной заняться приведением своих магазинов или госучреждений к этим нормам. Лучше вложить средства сейчас, чем потом тратиться на штраф и вновь вкладываться для приведения объекта в порядок.

В прошлом году в Костанайской области провели 69 проверок, выявили 711 нарушений, выдали 48 предписаний на устранение нарушений, наложили 10 административных штрафов на сумму более 10 млн. тенге. Среди нарушителей - не только бизнесмены, но и должностные лица госорганов.

- На одном объекте наши сотрудники могли зафиксировать более 10 нарушений, - отметил руководитель департамента. - Мы пока не делали выборку по Костанаю или другим городам. Кроме того, действует мораторий на проверки малого- и микропредпринимательства. Мы их проверять не можем, не можем штрафовать, но мы на основании обращений граждан можем в рамках госконтроля направить письмо с просьбой устранить нарушения.

Пожаловаться на недоступность объектов инвалиды могут в департамент по адресу ул. Касымханова, 34 (4 этаж).