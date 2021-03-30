Депутат Сената Бакытжан Жумагулов предложил принять в Казахстане закон о социальных сетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Вы хорошо знаете результаты операции "Жусан". 590 наших граждан были возвращены на родину из Сирии, 406 из них - дети. (...) В числе иностранных политиков есть и те, кто распространяет ложную информацию с признаками сепаратизма. Казахстан должен быть готов к этим вызовам и защитить национальные ценности", - сказал Жумагулов на парламентских слушаниях в Сенате.

Депутат отметил, что казахстанской молодежи нужно прививать трудолюбие.

"В условиях пандемии в мире распространяются и идеологические вирусы. Ложная информация передает этот вирус через соцсети моментально. Поэтому нам нужно принять закон о социальных сетях.

Это не ущемление свободы слова, а внедрение соцсетей в законодательное русло, чтобы поднять ответственность их пользователей перед законом. В условиях глобализации отдельные молодые люди даже не замечают, как попадают под влияние отдельных западных нежелательных групп. Они попадают в клетку из-за отравления собственных мозгов. Так когнитивные технологии становятся средством влияния на общественное сознание. Для нас защита собственных национальных интересов и национальных ценностей - важное богатство", - сказал сенатор.