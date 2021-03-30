Темп прироста заболеваемости за сутки, 28 марта, составил 0,28%. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 17, Рудный и Лисаковск - по 6, Сарыкольский район - 3, Житикаринский район – 2, Алтынсаринский, Амангельдинский, Мендыкаринский районы и Аркалык - по 1.

- 34 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 29 марта 2021 г. зарегистрировано 13 747 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 233.