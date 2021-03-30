Уже есть 52 заявления пострадавших от мошенничества со стороны изготовителя корпусной мебели фирмы «Мир мебели», но полиция предполагает, что пострадавших может быть гораздо больше.

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- Южным отделом полиции УП г. Костанай производством окончено уголовное дело, зарегистрированное по статье «Мошенничество». В полицию поступили 52 заявления от граждан по данному факту. Предполагаем, что пострадавших от обманных действий подозреваемого может быть значительно больше, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Всех, кто пострадал от действий "Мира мебели", просят обращаться в ЮОП УП г. Костанай по адресу ул. М. Хакимжановой 58 или по телефонам 8-775-485-64-94, 102.