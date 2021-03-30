Отборочные соревнования на чемпионат мира в Абу-Даби прошли в Талдыкоргане 26-29 марта. В активе сборной Костанайской области 3 золотые медали.

Рамазан Кусаинов стал чемпионом турнира в категории 94 кг

Рамазан Кусаинов завоевал золото в весовой категории 94 кг в разделе неваза, а также взял серебряную медаль в файтинг систем. В одном из поединков Рамазан ярко нокаутировал своего соперника одним ударом ноги, бой продлился буквально несколько секунд.

Лисаковская спортсменка Асель Кабдыгалымова заняла 1 место в весе +70 кг (неваза).

Асель Кабдыгалымова завоевала золото среди женщин в весе +70 кг

Молодой джитсер Герман ДЕККЕР заслуженно занял 1 место среди спортсменов до 21 года в весе 85 кг в разделе неваза, выполнив норматив мастера спорта.

Герман Деккер - чемпион Казахстана среди спортсменов до 21 года

- Когда ты чего-то очень сильно хочешь, вся Вселенная помогает тебе. Я благодарен родителям и тренеру Мурату Газисовичу за веру в меня и возможность выступить на этом чемпионате, - рассказал Герман. - Я провел 3 схватки, первые две выиграл болевым приемом, провел "треугольник". В финале встретился со спортсменом из Нур-Султана, он крутился, я забрал спину и сделал болевой прием рычаг локтя "армбар". Встать на пьедестал чемпионата мира - моя мечта и одновременно цель, ведь там соревнуются топовые джитсеры со всего мира.

Норматив мастера спорта по джиу-джитсу выполнил мастер спорта по грэпплингу UWW, тренер академии QAZAQ BATYRY Адлан Мадаев, воспитанник старшего тренера, руководителя филиала Ассоциации боевых искусств по Костанайской области Мурата Бермухамбетова. Мадаев завоевал серебро в весе 77 кг, уступив в финале сопернику из Караганды с минимальным преимуществом. Причем совсем недавно на чемпионате РК по грэпплингу UWW Мадаев победил в финале своего карагандинского визави.

Адлан Мадаев - серебряный призер чемпионата РК в весе 77 кг

Азамат Сарбасов завоевал бронзу в разделе файтинг систем в весовой категории 85 кг. Евгений Плеханов занял 3 место в категории +94 кг (файтинг систем).

Отличный результат показал Меиржан Сабигин - 2 место в весе +94 кг (неваза) среди спортсменов до 21 года. Бувайсар Бисултанов в категории 77 кг среди борцов до 21 года занял 3 место, также бронзу взяла Кристина Журабекова в категории 52 кг (неваза).

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области