Когда уже будет совсем тепло? - Прогноз синоптиков о погоде в Костанае и области на ближайшие дни
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 30 марта, на территории Костанайской области ночью местами ожидается небольшой снег, днём местами дождь и мокрый снег. Возможны туман и гололёд. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10, на севере -15 градусов, днём -2...+3, местами -5 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В среду, 31 марта, по области осадки маловероятны, местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15, на юге -7 градусов, днём 0...+5, на севере -3 градусов.
- В Костанае во вторник и среду переменная облачность, без осадков, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер 30 марта северный 7-12 м/с. Ночью -8...-10, днём 0...-2 градусов. Ветер 31 марта юго-западный 9-14 м/с, ночью -11...-13, днём 0...+2 градуса.
Сейчас Костанайская область находится под влиянием восточной периферии гребня антициклона. Потепление, вероятно, начнётся с 1 апреля.
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