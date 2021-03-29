Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат Костанайской области в 2021 году заключил договоры с региональными и республиканскими СМИ на 528 774 530 тенге. Нужно ли тратить столько денег на освещение государственной политики? Да. Жители региона должны знать о том, как работают органы власти.

Да. Во многом благодаря госзаказу СМИ могут выживать в это тяжелое время.

Нет. Писать о плюсах и минусах в действиях власти СМИ могут и должны бесплатно.

Нет. СМИ на госзаказе теряют объективность и попадают в зависимость от власти.

