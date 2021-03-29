В феврале 2021 года военный суд Акмолинского гарнизона завершил рассмотрение очень интересного уголовного дела, передает Ratel.kz. Для режиссеров этот приговор – готовый сценарий шикарной отечественной мыльной оперы. Для юристов и военнослужащих – идеальная инструкция, как грамотно воспользоваться прописанными в законе льготами и получить от государства максимальную компенсацию взамен права приватизации служебного жилья.

Все действующие персонажи - реальные. Но мы опустим некоторые интимные подробности, сосредоточившись на важном – деньгах и схеме.

Итак, главное действующее лицо - Нурлан ГАБДУЛИН, который проходил воинскую службу в должности старшего офицера финансового управления РГУ "Управление Главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан".

В июне 2018 года он решил воспользоваться правом на получение компенсации взамен права приватизации служебного жилья и сдал необходимый пакет документов, предусмотренных постановлением правительства №50 от 12 февраля 2018 года. Согласно приказу главнокомандующего, представленные Габдулиным документы прошли проверку всеми структурами, и ему была осуществлена выплата денежной компенсации на него и на всех членов семьи из восьми человек в размере 37,5 млн тенге.

Примерно в это же время в оперативный отдел ЦР ВСУ поступила информация, что военнослужащий Габдулин получил эту самую денежную компенсацию взамен права приватизации жилья не иначе, как путем обмана государства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что незадолго до получения компенсации Габдулин развёлся с супругой, от которой у него имелось двое детей, и заключил фиктивный брак с многодетной гражданкой Гульмирой НАШЕН, с которой его познакомила родная сестра последней – Майгозель АБЖАНОВА. В целях закрепления полученной информации даже была разработана и реализована спецоперация: сотрудник оперативного отдела был внедрен в окружение матери четырёх детей, чтобы проверить её на причастность к совершенному преступлению.

Для этого оперативник ЦР ВСУ познакомился с Гульмирой по мобильному телефону, выступив в качестве покупателя автомобиля. После чего, войдя в доверие, в марте 2020 года встретился с ней в Костанае в арендованной им квартире и в ходе распития спиртных напитков получил ценные сведения. Будучи подшофе, Нашен рассказала оперативнику, что её четвертый по счёту супруг является военнослужащим из города Нур-Султан, который благодаря ей получил солидную денежную компенсацию, заключив с ней брачный договор.

Как пояснила гражданка Нашен, в начале 2018 года её родная сестра Майгозель Абжанова предложила заработать 4 млн тенге. Для этого необходимо было заключить фиктивный брак с неким военнослужащим. Гульмира сначала отказалась от участия в этой схеме, так как на тот момент у неё были отношения с мужчиной, но потом согласилась ради денег. В начале 2018 года в одном из столичных кафе Абжанова познакомила её с Габдулиным, который предложил заключить фиктивный брак, пообещав обеим за услуги выплатить денежную компенсации в сумме 4 млн тенге. Во избежание в дальнейшем материальных споров, военный предложил оформить брачный договор. Нашен в свою очередь сказала, что тот должен будет написать долговую расписку на имя Абжановой.

Чтобы ускорить процесс регистрации брака в ЗАГСе, Габдулин попросил Нашен сделать справку о беременности. Но ничего выдумывать не пришлось: Гульмира как раз обнаружила, что беременна от своего гражданского супруга. Габдулин попросил её срочно приехать в Нур-Султан для заключения фиктивного брака. В апреле 2018 года в Целиноградском районе Акмолинской области был заключён брак между офицером Нурланом Габдулиным и многодетной матерью Гульмирой Нашен. После чего сразу же был оформлен брачный договор.

Как поведала оперативнику женщина, Габдулин заплатил ей через сестру один миллион тенге, потом ещё часть денег перевел на карточку, но в итоге не отдал примерно 700 или 800 тысяч тенге.

После того, как эти сведения были получены и закреплены оперативными записями, покупатель авто раскрыл свою личность и предложил Гульмире вариант, как понести минимальное наказание за участие в преступной схеме – оформить явку с повинной и вернуть государству полученные от Габдулина деньги. Что сёстры и сделали – написали чистосердечное, покаялись и вернули в бюджет 3,22 млн тенге.

В суде сёстры все свои показания полностью подтвердили.

В суде выступил гражданский супруг Гульмиры, который пояснил, что с лета 2017 года они проживали совместно. В марте 2018 года она сообщила, что беременна от него. Он дал согласие на рождение ребенка и продолжал отношения. В апреле 2018 года Гульмира для чего-то ездила в Нур-Султан, а примерно в конце мая 2018 года у неё произошел выкидыш. Однако он продолжил с ней отношения. С сентября 2018 года по июнь 2019 года Гульмира всегда находилась с ним, так как снова была в положении. Перед родами, в конце мая 2019 года, она познакомила его со своими родителями, а 6 июля 2019 года в городе Нур-Султан родила сына. Однако при получении документов на ребёнка случился небольшой конфуз: мужчине сообщили, что ребенок не может быть на его имени, так как гражданка Нашен официально состоит в браке. При этом, как он сообщил суду, Гульмира объяснила, что она с Габдулиным не жила и никаких отношений не поддерживала и не поддерживает. А в конце августа 2020 года мужчина узнал, что в отношении Гульмиры и её сестры проводится расследование по уголовному делу.

В качестве свидетелей выступили в суде и сослуживцы офицера Габдулина.

Один из них, БАЙМУХАНОВ, рассказал, что в мае 2018 года Габдулин признался ему, что влюбился, а потому разводится со своей супругой и женится на другой женщине, у которой четверо детей. Далее между делом у юриста он спросил о правомерности действия Габдулина, на что он ответил, что действия правомерны. Летом 2018 года Габдулин на основании приказа главнокомандующего СВО ВС РК получил денежную компенсацию на приобретение жилья на восемь человек: себя, двоих детей от первого брака, новую супругу и четверых её детей. В апреле 2019 года Габдулин пригласил Баймуханова в гости к себе в новую квартиру. Но там гостя почему-то встречала его прежняя супруга АШИРБАЕВА, а также в квартире находились двое их совместных детей. И больше никого.

Подсудимый офицер Габдулин в суде сообщил, что с гражданским иском не согласен, так как никакого уголовного правонарушения не совершал и себя виновным не считает. Более того, заключенный брак с Гульмирой Нашен не был фиктивным. И рассказал суду свою версию произошедшего.

В начале 2018 года к нему обратилась Абжанова с просьбой проконсультировать по поводу её увольнения с воинской службы. Через некоторое время они встретились возле магазина "Апрель". На встречу Абжанова пришла с сестрой Гульмирой. После встречи Габлулин предложил им поехать к нему в служебную квартиру, чтобы выпить спиртного. Дамы любезно согласились. Затем была бурная ночь, после которой Габдулин и Нашен, обменявшись номерами, разъехались по своим делам. Примерно через два месяца Нашен позвонила и сообщила, что она беременна от него. Узнав это, он тут же предложил пожениться.

Весной 2018 года Нашен приехала в столицу, где на основании справки о беременности их расписали. Решив подстраховаться, офицер заключил брачный контракт с Нашен, чтобы в будущем она не претендовала на имущество, так как от первого брака у Габдулина имеются двое детей, которых надо обеспечивать. Затем Абжанова предложила дать ему расписку на 4 млн тенге, так как опасалась, что он оставит сестру с ребенком. Как настоящий офицер, Габдулин согласился и на это, нотариально оформив расписку. Примерно в июне 2018 года Нашен приехала в столицу с детьми, где они проживали на его служебной квартире. Сам Габдулин жил у родителей и у братишки, так как старший сын на это плохо реагировал, но иногда офицер приходил в служебную квартиру. При этом новая супруга представила все документы на детей от предыдущих браков, так как он сказал, что получит деньги на приобретение жилья. После получения компенсации 2 млн тенге сразу передал Абжановой в знак подтверждения, что готов помогать будущей семье.

Примерно летом 2018 года Нашен сообщила, что у нее произошел выкидыш, лежит в больнице и не может приехать. После чего под всякими предлогами отказывалась приезжать Нур-Султан, и с Абжановой они только требовали деньги. В ноябре 2018 года Нашен и вовсе заявила, что она не хочет иметь никаких отношений: у нее есть другой мужчина и рожденный ребенок не от офицера. Потому Габдулин тут же развелся с Нашен. А полученные денежные средства в качестве компенсации с чистой совестью потратил на покупку недвижимого имущества и другие нужды.

Казалось бы, следствием и в ходе судебных заседаний были добыты все необходимые доказательства вины офицера Габдулина и двух дам. Но главное – полностью раскрыта схема обмана государства со стороны военнослужащего.

Вы не поверите, но всё произошло совершенно иначе!

Из материалов дела суд установил, что основанием для регистрации сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований явилась письменная явка Нашен с повинной от 14 мая 2020 года на имя начальника ЦР ВСУ МВД РК, где она излагает о совершенном уголовном правонарушении, о чем сотрудник ВСУ рапортом доводит до руководства о регистрации явки с повинной в ЕРДР.

"Однако из материалов дела установлено, что Нашен явкой с повинной обратилась в орган уголовного расследования не по своей инициативе, то есть не добровольно, а вследствие обмана, введения в заблуждение и угроз со стороны сотрудников органа уголовного преследования, которые в итоге сами предложили Нашен обратиться явкой с повинной", - указано в приговоре.

Также суд установил, что при досудебном производстве по делу органом уголовного расследования допущены и другие существенные нарушения уголовно-процессуального закона, влекущие признание состоявшегося производства недействительным и отмену вынесенных незаконных актов. Не будем перечислять все документы, признанные недопустимыми доказательствами – список солидный.

Кроме этого, оказалось, что судебное решение о расторжении брака между Габдулиным и Нашен судом не отменено и брак между ними не признан судом недействительным, ввиду его фиктивности.

"Показания подсудимой Нашен Г.С., о том, что брак был фиктивным, не могут быть признаны судом безусловным доказательством фиктивности брака, так как данные показания даны под давлением и введением в заблуждения органа следствия, что подтверждается стенограммой разговоров между Нашен Г.С. и Абжановой М.С., где Нашен Г.С. излагает, что со стороны сотрудников оказаны угрозы по возврату причиненного ущерба в сумме 37 млн тенге, если будут выгораживать Габдулина Н.Б., что обманным путем сотрудники обещали, что будут давать показания как свидетели, и все будет нормально, сказали написать явку с повинной, и из-за данной ситуации даже хотела наложить на себя руки", - говорится в приговоре.

Изучив все тома уголовного дела, судья Военного суда Акмолинского гарнизона Адилбек БАТЫРХАНОВ признал Нурлана Габдулина, Гульмиру Нашен и Маягозель Абжанову невиновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 УК, и оправдал за недоказанностью совершения ими уголовного правонарушения.

Габдулин немедленно был освобождён из-под стражи, а мера пресечения к Нашен и Абжановой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена.

Также суд признал за подсудимыми право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

В удовлетворении гражданского иска РГУ "Войсковая часть 47762" о взыскании в солидарном порядке суммы незаконно полученных денежных средств в размере 34 млн тенге в пользу государства было отказано.

Кроме этого, судья Батырханов вынес частное определение, в котором указал: "Обратить внимание Главного военного прокурора, начальника военно-следственного управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан на допущенные нарушения уголовно-процессуального закона в ходе досудебного производства по уголовному делу по обвинению Габдулина Н.Б., Нашен Г.С., Абжановой М.С. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 190 УК, сотрудниками Центрального регионального военно-следственного управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан и на ненадлежащий надзор за следствием по настоящему делу сотрудников военной прокуратуры Акмолинского гарнизона".

А вы говорите, что в казахстанских судах невозможно найти справедливости!

Фото: otyrar.kz