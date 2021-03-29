Встречи костанайского баскетбольного клуба и атырауской команды "Барсы Атырау" прошли 27 и 28 марта в Костанае. У "Тобола" были шансы на победу в обоих матчах - счет за пять минут до конца первой игры был равным, а в конце второго матча "Тобол" отставал от соперника всего лишь на одно очко, но "Барсы" смогли вырваться вперед и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы. Отчеты об играх опубликовала пресс-служба Национальной федерации баскетбола РК.

Первая игра стартовала не очень результативно, но затем темп повысился. Гости из Атырау вышли вперед и оставили хозяевам роль догоняющих. "Тобол" не смог догнать соперников в первой десятиминутке и проиграл 6 очков. Во второй четверти хозяева продолжали попытки восстановить равновесие и к середине периода добились своего, сравняв счет. "Барсы Атырау" отдали инициативу сопернику и за пять минут перед большим перерывом смогли пополнить свой счет лишь четырьмя очками. А "Тобол" напротив, после того, как сравнял счет, начал уходить в отрыв. В итоге костанайцы выиграли первую половину встречи со счетом 44:39.

После пятнадцати минут игры хозяева подбирались к двузначному отрыву, но достичь его им так и не удалось. "Барсы Атырау" не позволяли соперникам уйти в еще больший отрыв, но и догнать им не удавалось. Третий период прошел в равной борьбе и команды заработали равное количество очков, а преимущество хозяев в пять очков осталось на месте. Костанайцы всеми силами удерживали свое хрупкое преимущество в четвертом периоде, но "Барсы" были настойчивее и сразу после экватора четверти счет стал равным. У "Тобола" в последние пять минут игра совсем не клеилась, а вот гости смогли вытащить эту игру, одержав победу со счетом 74:85



Ключевой момент: менее чем за пять минут до конца матча счет был равным, но последние пять минут остались за атырауским коллективом 4:15 и это принесло им победу.



Лучшие игроки:

" Тобол" : Антон Быков (18 очков, 21 подбор, 2 перехвата), Павел Ильин (10 очков, 5 подборов, 6 передач, 3 перехвата), Дмитрий Климов (6 очков, 5 подборов, 3 передачи, 2 блокшота).

: Антон Быков (18 очков, 21 подбор, 2 перехвата), Павел Ильин (10 очков, 5 подборов, 6 передач, 3 перехвата), Дмитрий Климов (6 очков, 5 подборов, 3 передачи, 2 блокшота). "Барсы Атырау": Эдвард Картер III (24 очка, 5 подборов, 5 передач), Владимир Иванов (14 очков, 9 подборов, 5 передач, 3 перехвата), Рустам Утеген (7 очков, 6 подборов, 2 передачи).

Темп второй игры со старта был очень высоким и команды очень активно ринулись в бой. Большую часть первых пяти минут хозяева находили впереди, но "Барсы" почти не отставали. После экватора четверти гости перехватили лидерство. И хоть "Тобол" еще раз выходил вперед, именно "Барсы" выиграли первую четверть. Разница между командами после десяти минут составляла всего 3 очка и очень быстра исчезла во второй четверти. Команды боролись за роль лидера, к середине периода уже "Тобол" был впереди на 3 очка. Борьба не утихала и проходила с переменным успехом. Концовка половины осталась за хозяевами – 48:44.

После большого перерыва темп в результативности упал, но равная борьба продолжалась. "Тоболу" удавалось удерживать лидерство, но преимущество было очень нестабильным. По окончанию третьего периода хозяева опережали соперников всего на 3 очка. В последние десять минут команды опять стали действовать довольно результативно. После равной борьбы на старте костанайцы начали отрываться, но их рывок "Барсы" остановили, дали свой ответ и вышли вперед. До конца четверти "Тобол" совсем немного отставал и проигрывал всего одно очко чуть более чем за минуту до конца. Но хозяева не смогли использовать свои шансы и они уступили в этом непростом противостоянии – 85:88.



Ключевой момент: на последней минуте у костанайцев был шанс сравнять счет или даже выйти вперед, но атырауский коллектив уверенно провел эту минуту и одержал победу.



Лучшие игроки:

" Тобол" : Антон Быков (26 очков, 10 подборов, 2 передачи), Максим Воейков (16 очков, 5 подборов), Константин Двирный (14 очков, 3 подбора, 3 перехвата).

: Антон Быков (26 очков, 10 подборов, 2 передачи), Максим Воейков (16 очков, 5 подборов), Константин Двирный (14 очков, 3 подбора, 3 перехвата). "Барсы Атырау": Эдвард Картер III (18 очков, 7 подборов, 6 передач), Райан Кук (20 очков, 4 подбора), Олег Балашов (16 очков, 4 передачи).

Последствия: "Барсы Атырау" заранее обеспечили себе вторую строчку, а сегодняшней победой только увеличили свои показатели, а "Тобол" на третьем месте, но их ближайшие преследователи отстают от них всего на две победы.



Следующие встречи "Тобола" пройдут 2 и 3 апреля в Алматы против "Алматинского Легиона".