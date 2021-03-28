Сборная Казахстана проиграла Франции в отборе на ЧМ-2022 в матче с автоголом и нереализованным пенальти
Vesti.kz
28 марта 2021, 20:59 | Государство
Сборная Казахстана по футболу проиграла Франции в стартовом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Нур-Султане на "Астана-Арене" завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый мяч на 19-й минуте забил форвард "Барселоны" Усман Дембеле, которому ассистировал Антони Марсьяль. А на 44-й минуте отличился Сергей Малый, забивший в свои ворота.
Во втором тайме на поле вышел Килиан Мбаппе. И почти сразу же самый дорогой футболист мира мог отличиться, но не использовал свой шанс. На 75-й минуте Мбаппе заработал пенальти, но Александр Мокин отбил удар.
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