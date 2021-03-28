В Facebook запущен челлендж #сидимдома. Автор инициативы – заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов, передает Azattyq Rýhy.

«Дорогие друзья, сегодня коронавирус побил рекорды по заражению в городах Алматы (510 за сутки) и Нур-Султане (382). В Казахстане официально выявлены вирусы SARS-CoV-2 c британской и южноафриканской мутациями. Из-за развития событий внедрены ограничительные меры, люди отправлены в отпуск без содержания и бизнес несет колоссальные убытки. Вместе с тем, имеется определенная категория граждан, которая не верит в существование вируса и продолжает проводить тои, банкеты, для этих целей снимают коттеджи и частные дома. Некоторые заведения работают подпольно», - написал Гасанов.

Он призвал казахстанцев ближайшие две недели провести в изоляции.

«Я запускаю челлендж #сидимдома и прошу каждого из вас скопировать этот текст, приложить фото больниц или врачей, лечащих от ковид вас или ваших знакомых в данный момент. Мы должны показать этими фотографиями масштабы проблемы. Больницы заполнены и реанимационные отделения на пределе. Нам необходимо проявить сознательность и оставаться дома. На 2 недели надо прекратить встречи, в том числе и с родственниками. Если сейчас заболеть, лечиться будет сложнее. Вместе мы победим!», - заключил активист.

Ранее сообщалось, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса выявили в Казахстане ученые. Общее число зараженных КВИ достигло 240 381.