Сообщение о том, что в одной из квартир 5-этажного дома в 5 микрорайоне идёт дым, поступило на пульт специализированной пожарной части № 3 Лисаковска 27 марта, в 16.46. Отчет о произошедшем опубликовала пресс-служба ДЧС Костанайской области на странице ведомства в Instagram.

"По прибытию на место происшествия в 16 часов 50 минут было установлено, что действительно по вышеуказанному адресу произошёл пожар в кухонной комнате на площади 3 кв. м, - говорится в сообщении. Возгорание произошло в результате оставленной на кухонной плите готовящейся пищи и воды без присмотра, в результате чего произошла утечка газа с последующим хлопком газовоздушной смеси. Разрушена гипсовая стена на площади 13 кв. м между двумя соседними квартирами".

В момент хлопка в квартире находился сын хозяйки 1993 г. р., а в соседней квартире трое взрослых жильцов и десятимесячный ребенок.Жертв и пострадавших нет.

Пожар был потушен подручными средствами до прибытия специализированной пожарной части № 3.

Подводящие трубы газопровода без повреждений. Сотрудники газовой службы отключили подачу газа только в квартире, где произошел хлопок.

"Во избежание подобных происшествий, которые могут закончиться трагично, нам всем надо помнить, что включенную плиту нельзя оставлять без присмотра, - отмечают в ДЧС. - Если вы устали, отдохните и только после отдыха начните готовить еду. Рядом с плитой не должны находиться легковоспламеняющиеся материалы и предметы. На кухне полезно иметь под рукой противопожарное полотно или огнетушитель с пометкой «F», который подходит для тушения горящего масла. Дома обязательно должен быть дымовой датчик".

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Фотографии, присланные читателями, опубликовал паблик lisakovsk.life.

"Последствия сегодняшнего взрыва в 5 микрорайоне, дом 8 города Лисаковска. Данные фото "гуляют" по WhatsApp, и присланы читателями. По словам очевидцев, пострадавших нет, если не считать порчу имущества", - сообщает паблик.

Фото из паблика lisakovsk.life