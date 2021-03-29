Чемпионат РК по летним видам президентского многоборья в закрытых помещениях проходил в Усть-Каменогорске 24-27 марта. Участники соревновались в четырех дисциплинах: стрельбе из пневматической винтовки, беге на короткие дистанции, плавании и беге на длинные дистанции.

Президентское многоборье (международное название «полиамидное») вышло из советского комплекса ГТО и после развала Советского Союза стало полноправным видом спорта, в котором Костанайская область считалась сильнейшей не только в нашей республике, но и на международной арене. Чего стоит только имя Виктора Антимонова, пятикратного чемпиона СССР и двукратного чемпион мира. Сейчас в нашей сборной выступает действующий двукратный чемпион мира Ануар Козыбаев.

Чемпионат РК после пропущенного из-за карантина года собрал сильнейших многоборцев со всей страны. Даже те, кто пропускал зимний сезон, приехали в ВКО. Костанайская область, кроме сборной, была представлена в соревнованиях среди ДЮСШ, где выступали воспитанники ДЮСШ Костаная, а также в турнире среди спортклубов - командами ШВСМ и филиала ЧелГУ.

После первого вида - стрельбы из пневматической винтовки - сборная области уверенно выходит в лидеры, но на клубном уровне идут серьезные разборки.

Бег на короткие дистанции во второй день дает возможность противникам приблизиться, ведь Костанайская область - единственная в северном регионе, не имеющая манежа, поэтому возможность тренироваться в этом виде есть только на улице! При температуре воздуха -25 в среднем за зиму!

Бег на выносливость, мужчины 40-49 лет

Плавание в третий день, и мы уходим на 2-е место, вперёд вырывается сборная Мангыстау, где спортсмены очень прилично добавили за последние годы.

Четвертый день расставил все по своим местам. Очень напряжённое собрание перед последним днём, тренер сборной Костанайской области Василий Кнышев ставит задачу - только победа! Борьба в каждом забеге и мы все-таки становимся чемпионами. Как говорится, вопреки всему...

В итоге: среди сборных областей Костанайская занимает 1 место. В соревнованиях среди ДЮСШ на 4 месте - Костанайская городская ДЮСШ. Среди спортклубов ШВСМ Костаная - 1 место, СК КФ ЧелГУ - 6 место.

Вся сборная Костанайской области

В личном первенстве:

12-13 лет - Данил Петров - 3 место;

14-15 лет - Савелий Баратаев - 3 место;

16-17 лет - Анна Церковникова - 1 место;

18-20 лет - Арсений Калинин - 1 место, Алена Кисиль - 1 место и Полина Филатова - 3 место;

21-23 года - Данияр Муканов - 3 место, Виктория Шишкина - 3 место,

24-34 года - Ануар Козыбаев - 1 место, Александр Марченко - 3 место;

35-39 лет - Иван Павлина - 1 место, Татьяна Борисенко - 1 место,

40-49 лет - Наталья Сущик - 1 место,

60 лет и старше - Римма Воеводина - 3 место.

Кроме того, Ануар Козыбаев - абсолютный чемпион РК 2021 года, Арсений Калинин - 3-й в абсолютке, Алена Кисиль - чемпионка в абсолютном первенстве, Анна Церковникова - вторая.

Тренируясь в подтрибунном помещении стадиона "Центральный", сборная держится на высоком месте, но так будет не всегда.

Мы поговорили с призерами турнира и их тренером.

Ануар КОЗЫБАЕВ - абсолютный чемпион РК 2021, по летним видам президентского многоборья в закрытых помещениях.

Ануар Козыбаев (в центре)



- Ануар, как ты оцениваешь своё выступление?

- Оцениваю достойно. Молодежь поджимает, но мы, «старички», тоже не дремлем.

- Что дальше, какие планы?

- Продолжаем готовиться, в этом году чемпионат мира, есть над чем работать.

Александр МАРЧЕНКО - 3 место в возрастной группе 24-34 года, многократный чемпион и призер чемпионатов Костанайской области по летним видам президентского многоборья.

- Александр ты впервые участвовал в чемпионате РК по президентскому многоборью. Как тебе?

- До этих соревнований я пробовал свои силы на чемпионатах и кубках Костанайской области, мне очень нравится этот вид спорта. Давно было желание попробовать себя на чемпионате РК и вот появилась такая возможность. Много впечатлений и эмоций, что-то получилось, что-то нет, но, в общем, остался доволен и хочу дальше развиваться в этом виде спорта.



Василий КНЫШЕВ, старший тренер Костанайской области по президентскому многоборью.

Василий Кнышев (верхний ряд, второй справа)



- Василий Васильевич как оцениваете выступление нашей сборной?

- Выступление достойное, борьба была жесткая, мы выиграли с отрывом всего в 4 очка. Многие команды за время пандемии сильно добавили и появились серьезные конкуренты, пришлось поупираться.

- А есть какие-то сложности в подготовке команды, которые позволили соперникам подтянуться?

- Да, это наша главная проблема - наши основные конкуренты, в частности, в данный момент это команда Актау, у них более тёплый климат, они практически круглый год могут тренироваться на улице. А также они провели в январе плодотворный сбор в Щукинске по выносливости и общефизической подготовке, что, конечно, тоже дало результат. Также они взялись серьезно за подготовку молодого поколения, которое очень сильно выросло в спортивном плане за последний год. А мы наоборот - не имея возможности полноценно готовиться, растеряли свои позиции. Нам просто необходим манеж, чтобы мы могли тренироваться на высоком уровне и дальше поддерживать такой уровень спортивного мастерства.

Автор статьи - гражданский журналист "НГ", победитель чемпионата РК по летним видам президентского многоборья