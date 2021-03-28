Казахстанский боксер-профессионал Станислав Калицкий одержал досрочную победу над соперником из России Павлом Маликовым на турнире в Екатеринбурге в рамках промоушена RCC Boxing Promotions, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

© RCC: MMA & Boxing

Бой во втором полулегком весе был рассчитан на восемь раундов, но закончился в пятом, когда Калицкий отправил соперника в нокаут. При этом во втором и третьем раундах казахстанец побывал в нокдауне.

После этого поединка в активе Калицкого 11 побед и одно поражение. Маликов же потерпел четвертое поражение на профи-ринге. Ранее россиянин был чемпионом Азии в легком весе по версиям WBC и WBA.

Станислав Калицкий родился в Костанае, в 9-летнем возрасте переехал в Житикару, сейчас живет в Екатеринбурге, но на ринге выступает за Казахстан. В профессиональный бокс пришел, имея за спиной серьезный любительский опыт. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана, становился чемпионом Евразийских игр, принимал участие в чемпионате Азии, в категории до 52 килограммов. Любительская карьера Калицкого прошла под руководством заслуженного тренера Республики Казахстан Батырхана Байжаркенова.

Год назад, 4 февраля 2020-го, Калицкий отвечал на вопросы корреспонденту Prosports.kz.

Фото RCC Boxing Promotions



– Станислав, интервью хотелось бы начать с очень важного вопроса: какую страну вы сейчас представляете?

– Если честно, я устал отвечать на вопросы по поводу гражданства. Хочу сказать, что я по-прежнему представляю Казахстан. Правда, никакой поддержки, кроме как статей в газете и фанатов, я оттуда не получаю.

– Практически все бои вы проводите в Екатеринбурге. Можно ли считать это место вашим родным городом?

– Мне нравится Екатеринбург, но сказать, что я считаю это место родным городом, не могу.

– Можете рассказать о вашей любительской карьере? Какие были успехи?

– У меня была хорошая любительская карьера. Я становился чемпионом Казахстана, был победителем Евразийских игр и международных турниров.

– Мечтали ли вы попасть на Олимпийские игры?

– В составе сборной Казахстана я провел четыре года. Стать олимпийским чемпионом не мечтал, мне всегда по душе был профессиональный бокс.

– Ваша карьера стремительно растет. Сейчас в рейтинге Boxrec вы приблизились к тридцатке лучших боксеров в своем весе. Какие ваши цели на 2020 год?

– В этом году я надеюсь получить титульный бой. Буду делать все для достижения этой цели.

– В вашей весовой категории выступает очень много известных боксеров (Карл Фрэмптон, Лео Санта-Крус, Мигель Берчальт). Есть ли среди них желаемый оппонент?

– В принципе, мне без разницы, с кем боксировать. Есть определенные люди, которые ведут меня и подбирают мне соперников.

– Все ваши поединки в профессионалах прошли в России. Хотели бы выступить в Казахстане?

– Да, конечно. Я был бы очень рад.

– В вашем Instagram можно заметить фотографии со многими известными боксерами. Кто из них больше всех вас впечатлил?

– Моим кумиром в боксе всегда был и остается Рой Джонс – младший.

– Расскажите о жизни в Екатеринбурге. Чем занимаетесь в свободное время?

– В принципе, свободного времени у меня не много. Тренировка – сон – тренировка. По выходным с женой пытаемся отвлечься от повседневной жизни: ходим в зоопарк, кино и так далее.

Тогда же Prosports.kz сообщал, что в рейтинге Boxrec во втором полулегком весе Калицкий занимает 32-е место. Среди казахстанцев в этом весе – первое.