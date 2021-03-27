На митинг в центре Алматы против усиления присутствия Китая в экономике Казахстана пришли около 300 человек, сообщает Радио "Азаттык".

На акции протеста, организованной инициативной группой по созданию Демократической партии во главе с активистом Жанболатом Мамаем, звучали призывы не привлекать инвестиции Пекина и не допустить строительства в Казахстане китайских предприятий, которые, по мнению выступающих, усугубят зависимость Нур-Султан от могущественного соседа.

— Богатства казахов переходят в руки кого угодно с позволения власти Назарбаева и Токаева. Мы против власти Назарбаева. Мы против экспансии Китая. Если мы будем молчать, мы будем поглощены Китаем. Власть Назарбаева ничего не делает, чтобы уберечь нашу землю, доставшуюся нам от предков. Наоборот, заводит в страну китайские фабрики, создает риски, — заявил на митинге член группы по созданию Демпартии Абзал Достияров.

Участники митинга требовали не продавать земли иностранным инвесторам.

На митинге поднимали также проблемы притеснений этнических казахов в Синьцзяне — регионе на северо-западе Китая, откуда с 2017 года поступают сообщения о репрессиях в отношении коренных тюркоязычных народов, исповедующих в основном ислам. Международные правозащитные организации осуждают Пекин за проводимую в Синьцзяне политику, сообщая, что в регионе около миллиона уйгуров, казахов и представителей других этносов принудительно отправлены в «лагеря перевоспитания», сотни тысяч посажены в тюрьмы по безосновательным обвинениям. Правозащитники говорят также о широко распространенной практике принудительного труда, политике ограничения рождаемости среди меньшинств, насильственной стерилизации женщин-мусульманок. Страны Запада называют действия коммунистического режима в Синьцзяне «геноцидом». Пекин отвергает эти заявления, называя их вмешательство в свои внутренние дела, и утверждает, что не нарушает права меньшинств, а эффективно борется с экстремизмом.

Казахстан избегает критики в адрес Китая, одного из своих ключевых инвесторов и кредиторов. Но в прошлом году страна предоставила убежище четырем бежавшим из Синьцзяна казахам, которые заявили о притеснениях в Китае. Этот шаг был расценен наблюдателями как косвенное признание Нур-Султаном дискриминации казахов Пекином.

Активисты группы по созданию Демпартии согласовали сегодняшний митинг в Алматы с городским акиматом. Несмотря на это, перед началом акции несколько сторонников Демпартии подверглись задержаниям. На площади, где проходит митинг, недоступен мобильный интернет.

Мамай и его сторонники в 2020 году пытались зарегистрировать оппозиционную политическую партию, но не смогли провести учредительный съезд. Они заявили, что власти препятствуют выезду активистов из регионов для проведения съезда, чинят множество препон. Согласно законодательству Казахстана, для регистрации партии в ее рядах должно быть не менее 20 тысяч членов (ранее порог был вдвое выше — 40 тысяч членов), организаторам нужно провести учредительный съезд с участием не менее тысячи человек, представляющих разные регионы страны. Оппозиция считает, что власти регистрируют только лояльные ей партии.

Жанболат Мамай и его сторонники неоднократно выходили на протестные акции, в декабре, январе и феврале они подвергались кеттлингу — приему, который полиция использует для блокировки протестующих. В кольце спецназа они стояли от семи до 10 часов.

Призывы выходить на митинги 27 марта распространил через социальные сети также Мухтар Аблязов, бывший казахстанский банкир и оппозиционер, живущий с 2009 года за границей и возглавляющий движение «Демократический выбор Казахстана». Аблязов призвал своих сторонников требовать освобождения активистов, которые находятся под стражей и признаны политическими заключенными, и выполнения резолюции Европейского парламента. В принятой в феврале этого года резолюции европейские депутаты призвали Нур-Султан прекратить политически мотивированные преследования, «все формы произвольного задержания, репрессий и преследований правозащитников, религиозных организаций, гражданского общества, профсоюзов, журналистов и политических оппозиционных движений и позволить людям свободно выражать свои политические, религиозные и другие взгляды».