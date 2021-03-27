26 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 39 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,28%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 20, Аулиекольский - 7, Денисовский - 4, г. Рудный - 3, Камыстинский - 2, Мендыкаринский, Узункольский и г. Аркалык по 1.

19 обследованы по самообращению, 20 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 18 с симптомами заболевания, 21 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 26 марта 2021г зарегистрировано 13 630 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 12 170.