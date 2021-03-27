Меньше 40 случаев - Хроника пандемии в Костанайской области
27 марта 2021, 13:25 | Коронавирус
26 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 39 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,28%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.
Иллюстративное фото iconstyle.al
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 20, Аулиекольский - 7, Денисовский - 4, г. Рудный - 3, Камыстинский - 2, Мендыкаринский, Узункольский и г. Аркалык по 1.
19 обследованы по самообращению, 20 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 18 с симптомами заболевания, 21 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 26 марта 2021г зарегистрировано 13 630 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных - 12 170.
Последние новости
29.03.21 16:27 Когда уже будет совсем тепло? - Прогноз синоптиков о погоде в Костанае и области на ближайшие дни
29.03.21 16:12 Теперь с 1 июня - Введение дифтарифа на проезд в автобусах вновь перенесли в Костанае
29.03.21 15:30 Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге компенсации за служебное жильё. И при этом не угодить в колонию за мошенничество
29.03.21 13:04 Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
29.03.21 12:11 Рыцари четырёх качеств - Костанайцы заняли 1 общекомандное место на чемпионате РК по президентскому многоборью
29.03.21 11:50 "Организатор работал ветеринаром" - Торговцев гашишем и марихуаной задержали полицейские в Костанайской области
29.03.21 09:39 БК "Тобол" проиграл два матча соседу по турнирной таблице
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.