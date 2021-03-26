Костанайскую область премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил в рамках рабочей поездки, во время которой проинспектировал ход реализации инвестиционных проектов в отрасли автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники, сообщает primeminister.kz.

Вместе с президентом ООО «KIA Motors Россия и СНГ» Ким Джин Ха глава Правительства принял участие в церемонии открытия производственной линии KIA на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром». В рамках проекта запланировано производство 20 тыс. автомобилей KIA в год. Уровень локализации продукции будет повышен до 50% путем применения технологий мелкоузлового производства, включая операции по сварке и окраске кузовов.

- Автомобилестроение является одним из стратегически важных направлений индустриального развития Казахстана, которое ежегодно демонстрирует положительную динамику, — отметил Мамин.

Кроме того, премьер-министр ознакомился с ходом строительства завода по производству чугунного литья «KamLitKZ». Первый этап строительства планируется завершить в октябре 2021 г., второй и третий этапы – в 2023 г. Стоимость проекта - 80 млрд тг. Будет создано 300 новых рабочих мест. На этом производстве будут выпускаться картеры мостов, блоки цилиндров и головки блока цилиндров двигателя для грузовиков нового поколения К5 общим объемом более 40 тыс. тонн чугунного литья в год. Реализация проекта введет Казахстан в глобальную технологическую цепочку поставщиков ПАО «КАМАЗ» — 95% продукции будет экспортироваться.

Также Мамин посетил локализационный центр АО «АгромашХолдинг». На площади 36 тыс. кв.м установлены автоматизированные линии для лазерной резки, гибки, окраски и сварки металла, производства пластиковых изделий, деталей интерьера, термошумоизоляции, конвейерной сборки и др. Оборудование было приобретено через финансовые инструменты АО «Фонд развития промышленности». В ближайшее время в локализационном центре будет производиться более 1 200 наименований компонентов для сельхозтехники, а также автомобильной промышленности брендов «Кировец», «Essil», «Lovol», «Pottinger», «Deutz-Fahr», «JAC», «Chevrolet» и др.