Выучить английский язык не так просто, как кажется на первый взгляд. В нем содержится множество идиом и фразовых глаголов, большинство слов – многозначительны. Но главную сложность представляет собой грамматика – 16 времен, герундий, инфинитив, условные предложения, предлоги и другие трудные темы. Школьных уроков для надлежащего изучения и понимания языка недостаточно. Особенно если школьник планирует сдавать ЕНТ и связать будущую профессию с английским.

Знание иностранного языка необходимо постоянно поддерживать и развивать. Иначе ваш языковой уровень будет постепенно падать. Сегодня большинству специалистов необходимо быстро и качественно выучить английский для работы. Тем, кто в школе изучал другие языки, придется учить английский с нуля. Выделим еще одну важную цель – подтянуть знание языка до высшего уровня.

Существует много способов изучения английского, но все ли они одинаково подходят для эффективного и быстрого обучения?

Какие главные методы изучения английского языка? Какой из методов наиболее результативный?

Все возможные способы изучения иностранных языков можно разделить на два типа – с участием педагога и без него. Рассмотрим примеры первого способа.

Уроки английского языка в школе. В казахстанских школах английский изучают с первого класса. Зачастую класс делят на две подгруппы – по 14-18 человек. Если школа не специализируется на иностранных языках и класс непрофильный, в этом способе можно найти мало положительных моментов. Уроки ограничены временем и рамками школьной программы. Учитель может вести занятия сухо и безынициативно, чем отбить желание учиться у детей. Шум в классе, отсутствие подробного объяснения, разный уровень знаний учеников, устаревшие учебники могут стать причиной плохой успеваемости в школе.

Курсы английского языка – дополнительные платные занятия при частных школах и языковых центрах. Этот метод эффективнее, чем школьные уроки. Нужно записаться на определенный курс, оплатить его и можно приступать к обучению – 2-4 занятия в неделю. Есть группы для детей и взрослых. Максимальное количество студентов в группе – не больше 8. Распределение по группам осуществляется с помощью тестирования и пожеланий ученика. Группы формируются по целям изучения – разговорный, бизнес английский, подготовка к международным экзаменам и прочее. Минусами является необходимость внести оплату за весь курс наперед, невозможность полноценно наверстать пропущенные занятия, небольшая длительность курсов – от 1-3 месяцев до года.

Репетитор английского языка. Этот метод признан наиболее продуктивным, поскольку все внимание педагога принадлежит только одному учащемуся. С репетитором можно договориться о: расписании, оплате, условиях преподавания. Преподаватель максимально адаптирует свою программу под запросы конкретного ученика. Цели обучения также могут быть разными – от подготовки к школьным урокам и домашним заданиям до поступления в отечественный вуз или обучения за границей. Это лучший способ начать обучение с нуля. Причем одинаково результативным является как очное, так и онлайн изучение. Онлайн формат более удобный в плане экономии времени и денег. Также репетитор английского онлайн может использовать в занятиях различные программы и сервисы.

Как можно самостоятельно поддерживать знание английского языка?

Сегодня существует множество доступных ресурсов, которые помогут дополнительно подучить язык и повысить свой уровень. Среди распространённых методов различают:

Видеоуроки, серии видеоуроков или полноценные курсы. Есть бесплатные уроки на Youtube или отдельные курсы, которые необходимо покупать. Если смотреть видео не хаотично, то можно подтянуть свои знания по той или иной теме. Это возможно, если учащийся владеет хотя бы уровнем А2.

Образовательные сайты, включающие разные материалы – электронные учебники, пособия и словари, подкасты и видеозаписи, тестовые и другие задания. Например, Real English, Мemrise, BBC Languages, LearnEnglish, Learnathome. Их эффективность зависит от качества материалов и уровня учащегося.

Образовательные онлайн платформы, сервисы с интерактивными заданиями. Помогают запоминать лексику, идиомы с помощью викторин, веселых игр, загадок, иллюстраций. Например, LearningApps, Quizizz, Kahoot!, Online Test Pad и подобные.

Мобильные приложения – LinguaLeo, Busuu, Duolingo, FreeRice. Зачастую в этих ресурсах можно генерировать флеш-карточки со словами и фразами, угадывать названия предметов в формате игры, зарабатывая при этом очки и переходя от уровня к уровню. Такой нестандартный формат будет особенно полезен школьникам.

Сервисы для максимального погружения в англоязычную среду с помощью сериалов, фильмов, аудио. Это Film-english, Оroro.tv, FluentU, Puzzle English.

Чаты для общения с носителями языка – italki, Speaky, HelloTalk, Mylanguageexchange и другие. Помогают выработать правильное произношение и отшлифовать навыки устной речи. Этот и приведенные выше методы будут полезны для учеников с уровнем В1 и выше.

Изучить английский никогда не поздно!

Начните учить универсальный мировой язык уже сегодня! Выберите наиболее привлекательный для вас способ из перечня предложенных либо же придумайте свой метод. Вы также можете комбинировать обучение с репетитором и самостоятельное изучение.

Это возможно, доступно и необходимо каждому. Ведь знание языка на уровне продвинутого пользователя уже стало обязательным требованием многих работодателей. Хороший английский станет инвестицией в ваше успешное будущее!

Текст подготовила Раушан Б. Репетитор и учитель английского языка

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