Главный тренер сборной Казахстана Талгат БАЙСУФИНОВ в интервью телеканалу «Qazsport» рассказал об актуальном настрое команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против действующих обладателей титула, Франции, пишет Sports.kz.

Фото: КФФ

Встреча состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» 28 марта.

- Давайте оценим нынешнее состояние нашей команды. Для нас сезон только стартовал, а европейские сборные и футболисты, выступающие в европейских чемпионатах, сейчас на ходу...

- Были такие моменты, когда мы, работая в клубах, участвовали в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. На тот момент казахстанские клубы были на ходу, а соперники только начинали вкатываться в сезон. Бывало всякое. То, что у нас сейчас начало чемпионата, и мы какие-то трудности испытываем, это имеет место, но проведенный в этом году по новому формату Суперкубок в этом плане нам чуть-чуть помог. У футболистов есть побольше игровой практики и какие-то связи более налажены. Поэтому говорить и ссылаться на то, что мы уже в проигрышном положении из-за того, что только вкатываемся в чемпионат и не на ходу - я бы это убрал в сторону. Я останусь при своем мнении, что на данный момент мы готовимся конкретно к этой игре. Уверен, что ребята соберутся, и мы должны будем выложиться по-максимуму.

Я это и подчеркиваю тем, что сильна та команда, которая сильна на данный момент. А про остальные моменты стабильности мы будем разговаривать после. На данный момент мы должны просто собраться в один кулак и выложиться по полной программе именно в этом матче. Тем более, что соперник очень серьезный, авторитетный. Да, он силен, но мы бояться не имеем права, и он не так страшен.

- Давит ли на команду то, что и у болельщиков и в СМИ вера отсутствует, и положительного результата никто не ожидает?

- Это понятно, почему такая реакция. Я бы не сказал, что это неверие, чтобы поддержать болельщиков, и чтобы болельщики нас поддержали. В глубине души они тоже надеются на положительный результат. Но то, что у нас группа сильная - это однозначно, и то, что сборная Франции является фаворитом, тоже имеет место быть. Но с другой стороны мы с вами вчера смотрели игру (Франция - Украина). Украина - второй фаворит нашей группы, но все-таки Франция стоит на порядок выше. Конечно же фактор удачи присутствовал, но тем не менее, они сыграли вничью 1:1. Мы об этом и с ребятами говорили. В футболе, как и в любом другом виде спорта, все возможно. Футбол такая игра, что может случиться всякое. Силен тот, кто силен в нынешнем состоянии.

Мы уважительно относимся к сопернику. Во-первых, это - чемпионы мира. Во-вторых - колоссальное давление, контроль, они всегда играют первым номером. Поэтому мы готовимся именно к такой игре. Но мы за основу взяли философию на этот матч - все-таки играть в футбол, а не просто отбиваться. Думаю, мы должны получить от игры удовольствие, как и наши болельщики. Но также и соперник должен понимать, что мы играем в футбол и уважительно к ним относимся. Но мы не можем им сдаваться просто так.

- Закрываться, ставить "автобус"...

- Совершенно верно. Мы хотим играть в футбол. Насколько нам это позволит соперник - вопрос другой. По игре французов со сборной Украины мы увидели, что соперник был в высоком прессинге, но, тем не менее, давал им играть. Здесь, конечно, и исполнительское мастерство футболистов сборной Украины выходило на первый план. Им нужно было спокойно, рассудительно взять мяч под контроль. Каждый знал своим функции. Мы тоже к этому стремимся и мы хотим так играть, чтобы не просто обороняться и отбиваться.