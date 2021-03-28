Задача власти в том, чтобы всем было хорошо, а не в том, чтобы некоторым было отлично

В Казахстане нашли уникальный способ борьбы с ожирением, установив прожиточный минимум, который не отражает реальные потребности населения.

Законом РК №379-VI «О республиканском бюджете на 2021- 2023 годы» прожиточный минимум был утвержден в размере 34 302 тенге. С этого точно не разжиреешь. Но нашей власти показалось, что и этого много. И вот 9 марта интернет-портал 365info.kz, ссылаясь на данные Бюро по национальной статистике, сообщил об обновлении прожиточного минимума в феврале 2021 года. Теперь он на одного человека составляет 34 228 тенге. Кроме «чтобы и вы так жили», своему родному правительству больше я сказать ничего не могу.

В то же время в нашей стране бушует революция. Революция цен. В январе 2021 года цены на продовольствие стали выше на 11,4% в сравнении с январем прошлого года. Крупы подорожали на 27,6%, мука - на 19,5%, макаронные изделия - на 13,7%, баранина - на 15,9%, яйцо - на 26,2%, подсолнечное масло - на 38,6%, картофель - на 22%, сахар - на 36%. Пенсии подняли на 7%.

В начале марта заговорили о повышении тарифов на электроэнергию, что опять вызовет скачок цен, за которым не может угнаться уровень заработной платы.

Простые казахстанцы больше всего боятся обнищания, к которому ведут рост цен и низкие доходы. А нам говорят о дополнительной поддержке безнадежно испорченного властью бизнеса. Мы напяливаем на него тот мундир, в котором он ходить не умеет. Кто не может стоять, того этому не научишь. Мне кажется, что задача власти в том, чтобы всем было хорошо, а не в том, чтобы некоторым было отлично.

Кстати производителей яиц подсолнечного масла подозреваются в ценовом сговоре. Попали этот список и некоторые птицефабрики нашего региона.

Недавно на сайте премьер-министра Казахстана появилось сообщение, в котором с победным духом говорится об улучшении Казахстаном позиций в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности. Во-первых, известно, что международные исследования основаны на данных, которые предоставляют казахстанские государственные органы. А какая у нас статистика - тоже всем известно. По ней у нас и нищих нет. Желающие верить в это верят. Машины с кондиционерами и затемненными окнами мимо мусорных баков не проезжают. А там-то нищие и толпятся. Наша власть словно и не подозревает, что творится в стране.

Во-вторых, никто и не говорит о нехватке продовольствия. Полки магазинов забиты, но не все могут позволить купить из-за отсутствия средств. По прогнозам Всемирного банка уровень бедности в Казахстане может вырасти до 12-14%. Казахстан рискует попасть в категорию нищих стран.

В августе 2020 года аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на телеканале «Алматы» заявил: «Доходы людей падают, происходит обеднение, это надо признать». Ну а у нас, благодаря красивым и дутым отчетам, все беззастенчивее искажаются истины. Ну просто гремят и блещут небеса.