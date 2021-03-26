У мужчины защемило спинной нерв. Вызванные сотрудники скорой обратились к спасателям за помощью. Инцидент произошёл 23 марта, в 16:40.

- Звонок поступил от скорой помощи 103, дежурные сообщили о том, что на ул. Мичурина в ходе демонтажных работ по разбору крыши частного дома у строителя защемило спинной нерв, вследствие чего он оказался частично парализован. Спасатели отправились на место, чтобы спустить пострадавшего вниз, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Прибыв на место, спасатели взобрались на ветхую крышу дома, оказали первую помощь пострадавшему мужчине. При помощи альпинистского снаряжения и выдвижной лестницы они спустили пострадавшего с крыши и транспортировали его до автомобиля скорой медицинской помощи, где передали врачам.

Сейчас мужчина находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО