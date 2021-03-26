Как создать отличный кроссовер? Берём выразительный дизайн и смешиваем его с отточенной управляемостью. Добавляем просторный салон, широкие возможностями трансформации и побольше современных технологий – на выходе мы получим новый Volkswagen Tiguan.

С момента появления первой модели в 2007 году этот автомобиль приобрели более шести миллионов человек по всему миру. Секрет успеха Volkswagen Tiguan кроется в названии – оно образовано от слияния слов "тигр" и "игуана", что характеризует автомобиль как маневренную легковушку и кроссовер с отличной проходимостью.

Новый Volkswagen Tiguan 2021 года производится на заводе в Калуге и предлагается в четырёх комплектациях с тремя двигателями на выбор: 150, 180 и 220 л. с. Версия со 150-сильным двигателем работает с 6-ступенчатым автоматом и может быть оснащена передним или полным приводом. Самые мощные Volkswagen Tiguan с моторами на 180 и 220 л. с. оборудованы 7-ступенчатым роботом DSG и системой полного привода.

В конструкции Volkswagen Tiguan используются детали из высокопрочной стали горячей формовки. Благодаря им новый кроссовер стал легче и безопаснее за счёт прекрасных показателей жёсткости на кручение. При создании кузова применяется технология лазерной сварки, поэтому все соединения получаются герметичными и устойчивыми к коррозии.

Даже базовый Volkswagen Tiguan оборудован полностью светодиодными фарами с динамическими поворотными огнями. Светодиодные элементы долговечные, тратят мало энергии почти не нагреваются, поэтому зимой снег не будет таять на фарах. Другие характерные черта автомобиля – система автоматического переключения с дальнего света на ближний и опциональная матричная оптика IQ.Light с функцией смены направления световых пучков.

В стандартное оснащение кроссовера Volkswagen входит трёхзонный климат-контроль с сенсорным управлением, он реагирует на нажатия даже в перчатках, а каждое касание сопровождается виброоткликом. Также в автомобиле имеется датчик дождя, круиз-контроль и омыватель камеры заднего вида.

Одна из особенностей интерьера – фоновая подсветка салона с тремя десятками цветов на выбор. Ненавязчивый светодиодный свет подчёркивает линии интерьера, а вы получаете возможность выбрать освещение под своё настроение.

Цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюймов может быть полностью настроена водителем для максимально комфортного управления. Дисплей специально расположен под таким углом, чтобы блики не мешали считывать информацию даже в самый яркий день.

Руль Volkswagen Tiguan отличается специальными приливами в местах хвата, топовые комплектации дополнительно оснащены сенсорными кнопками. Под левую руку заточено управление круиз-контролем и мультимедийной системой, под правую – приём звонков по громкой связи, смена показаний на приборной панели и включение обогрева руля.

Новый Volkswagen Tiguan стал мощнее и комфортнее, чем когда-либо. Автомобиль готов продемонстрировать свои преимущества – оцените его в салоне официального дилера Volkswagen "Автодом Motors KST" по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 153.

Контактные телефоны: +7 747 094 19 69, 917 719.

Подробная информация на сайте vw.autodomkst.kz

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