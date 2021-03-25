Как сообщили "НГ" наши подписчики, подачу природного газа в микрорайоне Юбилейный отключили сегодня, 25 марта, примерно в 19 часов. На звонки в службу 104 там отвечали, что причину выясняют.

Позже в ситуационном центре qostanai.ikomek пояснили: "В микрорайоне Юбилейный произошло отключение газа около 40 многоэтажных домов. Причина - сработала автоматика безопасности газорегуляторного пункта. Газ запускать будут завтра, просьба к жителям - перекрыть газовые краны в квартирах".

Читатели также сообщили, что без газа остался и соседний с Юбилейным микрорайон Жулдыз.