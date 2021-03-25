Около 40 многоэтажных домов остались без газа в новом микрорайоне Костаная
25 марта 2021, 22:12 | ЖКХ
Как сообщили "НГ" наши подписчики, подачу природного газа в микрорайоне Юбилейный отключили сегодня, 25 марта, примерно в 19 часов. На звонки в службу 104 там отвечали, что причину выясняют.
Позже в ситуационном центре qostanai.ikomek пояснили: "В микрорайоне Юбилейный произошло отключение газа около 40 многоэтажных домов. Причина - сработала автоматика безопасности газорегуляторного пункта. Газ запускать будут завтра, просьба к жителям - перекрыть газовые краны в квартирах".
Читатели также сообщили, что без газа остался и соседний с Юбилейным микрорайон Жулдыз.
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