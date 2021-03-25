Ограничения для грузового транспорта ввели на дорогах Костанайской области
25 марта 2021, 15:48 | Государство
Нагрузка на одиночную ось теперь не должна быть выше 8 тонн. Как пояснили в региональном филиале ТОО "Казахавтодор", ограничение на движение автотранспорта вводятся ежегодно в весенний период для сохранности дорог после зимы.
Иллюстративное фото severlogistik.ru
При этом ограничение не распространяется на автотранспорт, осуществляющий международные перевозки грузов и пассажиров, занятый на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющий гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятый на дорожно-строительных работах.
Эти ограничения будут действовать с 23 марта по 1 мая.
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