Нагрузка на одиночную ось теперь не должна быть выше 8 тонн. Как пояснили в региональном филиале ТОО "Казахавтодор", ограничение на движение автотранспорта вводятся ежегодно в весенний период для сохранности дорог после зимы.

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При этом ограничение не распространяется на автотранспорт, осуществляющий международные перевозки грузов и пассажиров, занятый на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющий гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятый на дорожно-строительных работах.

Эти ограничения будут действовать с 23 марта по 1 мая.