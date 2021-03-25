С начала 2021 года акимат Костанайской области заключил договоры с региональными и республиканскими СМИ более чем на полмиллиарда тенге. Кто и какие суммы получил на освещение деятельности и поддержание имиджа госорганов, выяснял телеграм-канал Ras aitamyn.

Самый крупный тендер управление внутренней политики Костанайской области отдало ТОО “Редакция газеты “Костанай таны”. Эта газета получила 150 465 906 тенге на размещение госзаказа. При этом тираж газеты, выходящей три раза в неделю, всего лишь 9 108.

Примечательно, что 4 договора с этим изданием акимат заключил без проведения тендера - напрямую из одного источника, а по одному тендеру на сумму 134 047 287 тенге провели конкурс 25 февраля. По этому тендеру нужно осветить: послание президента, стратегию ”Қазақстан-2050", пять социальных инициатив и программу "Бақытты отбасы", “100 конкретных шагов”, госпрограмму по развитию знаний и науки, а также празднование 30-летия Независимости, госполитику в сфере межнациональных отношений и развитие агропредприятий области. В прошлом году ”Костанай таны” получила тендер на 132,4 млн. тенге.



Также областной акимат выделил бюджетные средства по тендеру: газете "Костанайские новости" (84,7 млн. тг.), радио “Караван новостей” (4,1 млн. тг.), телерадиокомпании "Алау-ТВ" (58,8 млн. тг.). Три СМИ принадлежат 32-летней Анне Васильевне Розиновой. Это дочь Василия Розинова - владельца крупнейшего в Казахстане агрохолдинга "Иволга холдинг", который в 2016 году, по данным Forbes.kz, вошел в топ самых богатых и влиятельных людей Казахстана. В марте 2020 года Василий Розинов “был признан виновным в причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения”. Его осудили к двум с половиной годам ограничения свободы. По материалам уголовного дела, фактом, подтверждающим злой умысел, обвинение посчитало то, что в марте 2014 года Василий Розинов переоформил часть активов на своих детей - в их числе ТОО “Костанайские новости”, ТОО “Алау ТВ” и ТОО “Караван новостей”. В июне 2020 года Розинов был освобожден от уголовной ответственности за сроком давности.



Акимат Костанайской области дал бюджетные деньги по госзаказу детскому изданию "Зеленое яблоко" (13,4 млн. тг.) и аграрной газете "Қостанай-Агро" (36,2 млн. тг.).

Власти Костанайской области также не обделили бюджетными миллионами и республиканские СМИ. Газета "Егемен Қазақстан" на 10,4 млн. тенге должна обеспечить “информационное сопровождение мероприятий, направленных н формирование имиджа Костанайской области как динамично развивающегося региона”. При этом 10 454 кв. см площади газеты должна быть отведена пропаганде деятельности областного акимата.



Также акимат Костанайской области заключил договора и выделил деньги по тендеру: телеканалу Qazaqstan (107,4 млн. тг.), агентству "Хабар" (15,7 млн. тг. и 24,9 млн. тг.), газете “Время” (26,6 млн. тг.), порталам Nur.kz (9 млн. тг.) и zakon.kz (4 млн. тг.) и Adyrna (950 тыс. тг.).

И наконец совсем недавно костанайский облакимат заключил соглашение с международной телерадиокомпанией “Мир” на сумму 6,4 млн. тенге. По техспецификации, филиал российского ТВ будет повышать имидж Костанайской области, отсняв 8 полутораминутных репортажей и две 10-минутных телепередачи.



Всего акимат Костанайской области, чтобы показать свою работу в СМИ, с начала 2021 года заключил договоры на 528 774 530 тенге.