Жителя Алтынсаринского района Адиля Ахметова изначально обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, но спустя 7 месяцев дело переквалифицировали на умышленное причинение среднего вреда здоровью. Подсудимый не соглашался с обеими формулировками. Его адвокаты настаивают, что имело место неосторожное причинение вреда здоровью.





Процесс проходил в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области и завершился сегодня.

Согласно материалам дела, 15 июля 2020 года, около 19.30, Адиль Ахметов возвращался домой, в Алтынсаринский район. Как сообщил «НГ» его адвокат Асхат КУАНЫШБАЕВ, по дороге Адиль встретил знакомых и решил похвастаться перед ними своим ружьем.

- У него есть официальное разрешение на ружье, - пояснил адвокат. - Когда он его показывал потерпевшим, и произошел выстрел. Одного патрона хватило, чтобы повредить ногу у двоих потерпевших, так как они стояли рядом. То есть выстрел прошел между людьми, но дробь задела ноги. Он хотел вызвать скорую, оказать помощь, но в стрессовой ситуации не смог найти сотовый телефон. Через 5 минут на звуки выстрела пришли полицейские. В этот момент мой подзащитный испугался и уехал. У него 4 детей, он за них испугался и уехал.

По словам Куанышбаева, на следующий день Ахметов позвонил адвокату, они вместе пришли в полицию. Адиль готов признать причинение вреда, но не согласен, что сделал это умышленно. Также адвокат отмечает, что потерпевшие уже прошли лечение и претензий к Ахметову не имеют.

- Наше видение такое: чтобы не было общественного резонанса, его отец не последний человек в районе (бывший аким Алтынсаринского района - «НГ»), его решили закрыть. А потом раз уж закрыли по тяжкой статье, то прокуратура, видимо, решила не менять тяжесть статьи. Они придали делу политический окрас и пытаются осудить его, - резюмировал Куанышбаев.

Однако прокуратура настаивает на том, что причинение вреда здоровью было умышленным.

- 15 июля Ахметов из-за возникших неприязненных отношений умышленно причинил средний вред тяжести здоровью в отношении двух лиц, осознавая свои действия, произвел один выстрел из гладкоствольного ружья, - зачитала 16 марта обвинительное заключение прокурор Мариям СУЛЕЙМЕНОВА. - Согласно экспертизе, у потерпевших зафиксированы телесные повреждения с дефектом мягких тканей, открытым переломом без смещения. После этого Ахметов произвел второй выстрел в другого потерпевшего, сидящего на заднем сиденье автомобиля. После чего скрылся с места преступления. Таким образом, Ахметов причинил умышленный вред здоровью в отношении двух лиц, что предусматривается ч. 2 ст. 107 УК РК. Предлагаю суду принять уточнение в формулировке обвинения и продолжить рассмотрение дела.

Сегодня, 25 марта, судья Жолдыбай МЕТАЕВ вынес решение по другому составу - ч. 2 ст. 114 УК РК (неосторожное причинение вреда здоровью) - и прекратил производство по делу за отсутствием жалоб у потерпевших.





- Доводы, что Ахметов произвёл два выстрела, не нашли своего подтверждения. Следовательно, умышленное причинение вреда здоровью не доказано, - пояснил своё решение судья. - Вместе с тем мной вынесено частное постановление в адрес департамента полиции с просьбой провести проверку действий Ахметова на предмет совершения административного правонарушения.

Жолдыбай Метаев отметил, что дела по ст. 114 рассматриваются в гражданском судопроизводстве и требуют заявления со стороны потерпевших.

Руье пока Ахметову не вернут, так как теперь будет рассматриваться вопрос о разрешении на оружие.