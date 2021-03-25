С начала февраля республиканский сайт coronavirus2020.kz перестал публиковать данные о том, сколько человек умерли от КВИ в регионах Казахстана. Согласно информации сайта, с 1 февраля по 22 марта в стране от Covid-19 умер 401 человек. Сколько из них в Костанайской области, неизвестно.

«НГ» направила запрос в Министерство здравоохранения РК, чтобы узнать, почему эта информация пропала из открытого доступа.

- Министерство на ежедневной основе на официальном сайте и на страницах социальных сетей в Facebook, Instagram и Telegram размещает информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК, о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов, - сообщила в ответе директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения РК Асель АРТАКШИНОВА. - Вместе с тем сообщаем, что сайт coronavirus2020.kz администрирует Министерство информации и общественного развития РК.

Мы проверили, на этих ресурсах действительно ежедневно публикуют статистику по регионам, однако общее количество умерших от КВИ в областях не сообщают. Поэтому «НГ» обратилась с запросом в министерство информации.

- На сайте coronavirus2020.kz статистика летальных случаев до 31 января 2021 года публиковалась раз в неделю с данными в разрезе регионов, последние данные на конец января - 2 540 случаев, - сообщил вице-министр Кемелбек ОЙШЫБАЕВ. - Все статистические данные предоставляются министерством здравоохранения РК. Однако с 31 января по 18 февраля данные не поступали.

По словам Ойшыбаева, с 18 февраля минздрав возобновил публикацию данных о летальных случаях Covid-19 в ежедневном формате. Однако на сайте coronavirus2020.kz в разрезе регионов, по данным на 24 марта, по-прежнему стоят прочерки. Такие же прочерки указаны и в графах выздоровевших и умерших от пневмонии с признаками ковида.

- Данные по выздоровевшим и летальным случаям от пневмонии с признаками КВИ в разрезе регионов минздрав не предоставлял, - написал Ойшыбаев. - В целях ведения правильной статистики было принято решение временно убрать данные в разрезе регионов, до предоставления полных данных со стороны министерства здравоохранения РК.