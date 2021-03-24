Сообщение о том, что на перекрестке улиц Лермонтова и Каирбекова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля, поступило на пульт 102 сегодня, 24 марта, в 13 часов.

"Установлено, что водитель автобуса, следуя по улице Каирбекова (со стороны КСК в сторону КЖБИ), проезжая на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2110» под управлением водителя 1988 года рождения, который следовал по улице Лермонтова (со стороны ЖД вокзала в сторону реки Тобол), - пояснили в пресс-службе ДП Костанайской области. - В результате пассажир «ВАЗ-2110» 2015 года рождения госпитализирована в детскую областную больницу, водитель «ВАЗа» прошел обследование и направлен на амбулаторное лечение. По факту ДТП собран материал для принятия дальнейшего решения".

Как отметили в ведомстве, с начала 2021 года на этом перекрестке произошло первое ДТП с пострадавшими, в 2020 году было одно ДТП с одним пострадавшим. На момент совершения ДТП светофор был в исправном состоянии.

"В соответствии с Законом Республики Казахстан «О дорожном движении» внедрение и содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные объекты и т.д.) на улично-дорожной сети населенных пунктов относится к ведению местных исполнительных органов (акиматов). Вместе с тем в текущем году Управлением полиции Костанай в акимат города было направлено письмо о замене светофора на данном участке", - сообщили в департаменте полиции.