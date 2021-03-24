Подозреваемый, 22-летний житель Карабалыкского района, уже арестован, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

20 марта в полицию Житикары поступило сообщение от продавца магазина, о том, что неизвестный мужчина зашел вечером в магазин и потребовал выручку, угрожая предметом, похожим на пистолет. В это время зашли покупатели и мужчина спешно выбежал из магазина. Но уже через несколько минут в полицию позвонила продавец соседнего магазина.

- На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, были оповещены все магазины города, сообщены приметы подозреваемого, - рассказали в пресс-службе полиции. - Все патрули были приближены к магазинам. Через несколько минут продавец одного из магазинов, сообщила о мужчине, похожего по приметам. Он был сразу задержан ближайшим патрулем.

При проведении следственных действий выяснилось, что двумя днями ранее в Костанае подозреваемый похитил деньги из ломбарда. Там, угрожая предметом, похожим на пистолет, он получил 600 тысяч тенге. Совершив преступление в Костанае, он поехал в Житикару. Сотрудники ломбарда опознали подозреваемого.

Фото предоставлено ДП КО