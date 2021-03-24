За прошедшие сутки, 23 марта, в регионе зарегистрирован 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,30%. Днем ранее оба этих показателя были на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 21, Костанайский район -5, Аулиекольский район - 4, Алтынсаринский и Карасуский районы - по 3, Рудный и Камыстинский район - по 2, Мендыкаринский район - 1.

- 31 обследован по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 марта 2021 г. зарегистрированы 13 511 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 041.