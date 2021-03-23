Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала, куда казахстанцы направляли единовременные пенсионные выплаты за последние восемь недель, сообщает informburo.kz.

Фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz

На 17 марта более 206 тысяч граждан открыли специальные текущие счета для поступления накоплений. 161 тысяча вкладчиков определилась со своими целями, на счета поступило 781,1 млрд тенге.

Больше половины (52,6% или 411,2 млрд тенге) средств граждане используют для приобретения жилья без ипотеки (полный выкуп). 18,8% средств будет использовано для погашения задолженности по ипотечному займу, и 8,4% средств – в качестве первоначального взноса для получения ипотечного займа.

"При этом 34 622 жителя Мангистауской области планируют сделать полный выкуп на 215 млрд тенге, что больше чем вся погашенная ипотека на 147 млрд тенге, получение новой ипотеки через Отбасы банк 47 млрд тенге и первоначальный взнос в других БВУ на 17 млрд тенге", – сообщила Ляззат Ибрагимова.

В региональном разрезе более 75% средств, которые поступили на приобретение жилья без ипотеки, приходится на жителей городов Нур-Султан и Алматы, Атырауской и Мангистауской областей.

70 тысяч казахстанцев подтвердили целевое назначение и уже воспользовались своими пенсионными накоплениями на сумму 440,8 млрд тенге. Для полного выкупа жилья без ипотеки средствами уже воспользовались 24 979 казахстанцев на сумму 262,1 млрд тенге.

Средний размер суммы пенсионных выплат, использованной на покупку жилья по полному выкупу, составляет 10.5 млн тенге, как на первичном, так и на вторичном рынке.

"Доля первичного рынка – когда продавцами были юридические лица, в целом составляет 4% по количеству (967 заявок из 24 979 заявок), 5% по сумме (12,2 млрд тенге из 262,1 млрд тенге). Средний размер ЕПВ, использованной на покупку жилья на первичном рынке по Казахстану составляет 12,5 млн тенге, на вторичном рынке – 10,4 млн тенге", – отметила Ляззат Ибрагимова.

Квартиры на первичном рынке приобретались клиентами у 228 компаний и жилищно-строительных кооператив. При этом около половины реализованных квартир приходится на 10% компаний, таких как "Модерн Констракшн Груп – Казахстан", "Сартай Энерго сервис", "Туран Сити", "БАРЬЕР ПЛЮС", "K7 Construction".

Глава "Отбасы банка подчеркнула, что из каждых 100 тенге, направляемых на полный выкуп жилья, только 5 тенге перечисляются застройщикам.

"Вторичный рынок – когда продавцами являются физические лица, обеспечивает самый большой спрос в целом по Казахстану, 96% от всего количества", – отметила Ляззат Ибрагимова.

По вторичному рынку лидирует Мангистауская область – 8 286 квартир приобретено за счёт единовременных пенсионных выплат, Алматы, Нур-Султан, Атырау и Караганда провели более 2000 таких сделок.