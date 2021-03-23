В Казахстане проживают больше тысячи людей с именем Наурыз, рожденные за годы независимости страны. В честь праздника Tengrinews.kz совместно с Бюро национальной статистики посчитал, где в Казахстане живет больше всего Наурызов.

Иллюстративное фото pixabay.com

Казахстанцы все чаще дают детям необычные имена. Среди детей в нашей стране есть те, чьи имена приурочены к определенным событиям, к примеру, в 2017 году пара астанчан назвала своего новорожденного сына Бәйдiбэкспо в честь выставки EXPO-2017, а 10 января 2021 года в Атырау родилась девочка по имени Сайлау, названная в честь прошедших в Казахстане выборов депутатов Мажилиса и маслихатов.

Есть и те, кто дает имена детям в честь любимых сериалов. Например, в Казахстане десятки детей были названы именами Джон и Арья, а также несколько Дейнерис и Бранов, названных в честь персонажей серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и сериала по ее мотивам - "Игра престолов".

Некоторые имена новорожденных казахстанцев настолько редки, что обладателей их единицы, например Нурперзент, Ержанибек или Имран.

Большинство необычных имен в Казахстане связаны с теми или иными событиями либо популярными книгами, фильмами и сериалами. Но Наурыз мейрамы, в отличие от выше описанных событий, в стране празднуют каждый год. Тем не менее казахстанцы не перестают давать своим детям имена в честь самого главного весеннего праздника. В последние годы такое происходит даже чаще.

Официальное признание Наурыз получил 15 марта 1991 года, когда Указом Президента Казахской ССР "О народном празднике весны" 22 марта был объявлен днем весеннего равноденствия, праздничным днем - Наурыз мейрамы.

С тех пор в Казахстане родилось 1040 детей, которым дали имя Наурыз. Этим именем называют как мальчиков, так и девочек. Почти половина из них (443 человека) родились за последние 10 лет. 48 Наурызов родилось в Казахстане в 2020 году.

Больше всего людей с именем Наурыз живет в Мангистауской области - 181 человек, следом идет Туркестанская область - 157 человек. Замыкает тройку областей-лидеров Кызылординская область - 135 Наурызов. На эти три области приходится почти половина всех Наурызов в стране.

Редким это имя можно назвать в Северо-Казахстанской (4), Павлодарской (11) и Акмолинской (12) областях.

В Нур-Султане живут 20 Наурызов, в Алматы - 30, а в Шымкенте - 63.

Слово "Наурыз" имеет персидское происхождение и переводится как "новый день". Это символ обновления, начала года и весны.

Но, помимо традиционного имени, в Казахстане также дают имена со словом "Наурыз" в составе, например, Наурызбек, Наурызбай, Наурызғали, Наурызгүл, Наурызхан.

С начала года в Казахстане имя, в составе которого есть слово "Наурыз" дали 53 казахстанцам.