За прошедшие сутки, 22 марта, в регионе зарегистрирован 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,30%, сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото kfor.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 21, Рудный - 4, Аулиекольский район - 5, Аркалык - 3, Лисаковск и Костанайский район - по 2, Мендыкаринский, Сарыкольский, им. Б. Майлина, Федоровский районы - по 1.

- 31 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профцелью, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 марта 2021 г. зарегистрировано 13 470 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 026.