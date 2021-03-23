21 марта, в 09:36, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Фурманово, в 30 км от Аркалыка, нуждается в срочной госпитализации роженица с младенцем. Как сообщили сегодня в ДЧС Костанайской области, 33-летнюю женщину с ребенком в сопровождении местного фельдшера и родственницы на карете скорой помощи довезли до трассы.

"Следовавший впереди грейдер расчищал проселочную дорогу от снега. Однако из-за поземки низовой ветер вновь сметал снег на расчищенную дорогу. В такую непогоду добраться до города на обычном транспорте было крайне тяжело", - отмечается в сообщении.

Сотрудники спасательного подразделения Аркалыка выехали к месту вызова на гусеничном тягаче ГТ-ТБ.

Доехав до поворота в сторону села Фурманово, они пересадили женщину с ребенком в тягач. Чтобы сократить время пребывания в пути, через несколько километров к ним навстречу выехал быстроходный вездеход СКБ-600.

В 14.31, преодолев снежные переметы, женщину с ребёнком передали врачам родильного дома Аркалыка.

Фото пресс-службы ДЧС

