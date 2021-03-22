21 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 42 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,31%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 24, Аулиекольский, Алтынсаринский, Костанайский районы - по 3, Лисаковск, Денисовский и Узункольский районы - по 2, Амангельдинский, Карабалыкский, Карасуский - по 1.

31 пациент обследован по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью.

Из числа инфицированных 36 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 марта 2021 г. зарегистрировано 13 429 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 025.