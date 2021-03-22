Сообщение о том, что в переулке Шахтерском горит дом, поступило на пульт противопожарной службы сегодня, 22 марта, в 07:18. В 7:19 к месту пожара выехали 2 единицы техники и личный состав смены #2 СПЧ-2 Рудного, пишет bakhtiiarnurmagambetov.

"По прибытию в 7:23 часов наблюдалось сильное задымление. В ходе разведки было установлено, что горит веранда двухэтажного дома на площади 15 кв. м. Работало 1 звено ГДЗС, эвакуирован один газовый баллон. Хозяева находились на месте. Пострадавших нет. Спасен 🐱. Коту понадобилось первая помощь, что и сделали пожарные, подарили жизнь. Соблюдайте правила пожарной безопасности", - сообщается в посте.

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