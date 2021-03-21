Широких праздничных гуляний, какие были во все предыдущие годы, в областном центре не намечается, но все же костанайцам будет на что посмотреть.

Фото из архива "НГ"

Изюминкой мероприятий, подготовленных к Наурызу Дворцом культуры "Мирас", должно стать костюмированное шествие исторических персонажей, сообщает РСК на своей странице в Instagram. Кто именно предстанет перед костанайцами пока не сообщается, известно лишь, что это будут ханы и деятели прошлого века. Возглавит караван символ Наурыза - Кыдыр-ата. Шестие пройдет 22 марта от областного акимата до ТРЦ "Mart". Начало в 11.00.

Также 21 и 22 марта обещают порадовать праздничной программой местные исполнители в ТРЦ "Kostanay Plaza".

- Программа рассчитана на целый день: выступления будут проводиться с временными интервалами для недопущения скопления большого количества людей, - рассказал художественный руководитель ДК "Мирас" Даулет АКТАНОВ. - Помимо этого, в фойе ТРЦ расместят 6 полуюрт. В них будут представлены выставки прикладного искусства, швейного, также картинная и книжная выставки.

Кроме того, ДК "Мирас" обещает транслировать концерты в своем Instagram @culture_miras.