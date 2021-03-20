Посольство Казахстана в Норвегии (город Осло) опубликовало обновленный список солдат-казахстанцев, захороненных на территории страны в годы Второй мировой войны, передает Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz

Полный список найденных в Норвегии солдат-казахстанцев можно найти здесь. Среди них есть и уроженцы Кустанайской области. По состоянию на март 2021 года в Норвегии найдены останки 56 казахстанских солдат. С начала года выявлены имена и места захоронения 12 солдат из нашей страны.

"Список включает доступные сведения о дате и месте рождения солдата, призыва, службы, пленения, смерти и захоронения, а также ссылки на имеющиеся документы и сведения о родственниках.

Список составлен путем сопоставления сведений из нескольких источников данных, таких как "Фальстад Центр" (Норвегия), банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана, "Мемориал", а также обобщенный банк данных "Мемориал" (Россия)", - сообщается на сайте МИД.

Отмечается, что сведения "Фальстад Центра" ценны тем, что в них указаны точные сведения о месте захоронения солдата. Российский "Мемориал" содержит картотеку военнопленных, а данные казахстанского "Мемориала" – подробные сведения о месте рождения и призыве солдата в Казахстане.