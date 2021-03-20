За прошедшие сутки, 19 марта, в регионе зарегистрировано 44 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,33%. Днем ранее эти показатели были на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 28, Рудный - 4, Денисовский, Камыстинский, им. Б.Майлина районы - по 2, Амангельдинский, Аулиекольский, Житикаринский, Костанайский, Сарыколский районы и Аркалык - по 1.

26 обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 марта 2021 г. зарегистрировано 13 344 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 013.