В субботу, 20 марта, на большей части территории Костанайской области по прогнозам синортиков ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами туман, гололёд и низовая метель. Ветер южный 9-14, местами 15-20 м/с, днём усиление ветра до 15-20, иногда возможны порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1, на северо-востоке -7 градусов, днём -1...-4, местами -7 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае 20 марта будет облачно, возможны дождь и снег, гололёд. Ветер южный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью -1...-3, днём 0...+2 градуса.

В воскресенье, 21 марта, местами осадки в виде дождя и снега, возможен туман и гололёд. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, местами -8, днём -2...-3, в некоторых районах -6 градусов.

В Костанае 21 марта облачно, возможны осадки, гололёд. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Ночью 0...-2, днём 0...+2 градусов.

- На погоду в ближайшие дни будет влиять южный циклон, который сформировался над Каспийским морем, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В понедельник, 22 марта, местами возможны осадки, гололёд и туман. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7, местами -10, днём 0...-5, местами -3 градуса.

В Костанае 22 марта ночью осадки. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днём 0...-2 градуса.