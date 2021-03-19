В ЕНПФ больше 200 тысяч счетов принадлежат гражданам, которые не получают выплаты из фонда, но получают средства из бюджета. Фонд разыскивает таких пенсионеров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Счета обнаружили по итогам сверки с госкорпорацией "Правительство для граждан" на наличие в информационной системе лиц, достигших пенсионного возраста, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту и государственная базовая пенсионная выплата за счет бюджетных средств, но не обратившихся в ЕНПФ за выплатой пенсионных накоплений.

"В информационных системах ЕНПФ имеется 200 160 счетов, по которым не осуществляются выплаты из фонда. При этом граждане, достигшие пенсионного возраста, уже получают средства из бюджета. Большинство из них стали пенсионерами до 11 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

Сейчас пенсионеры при выходе на пенсию идут в ЦОН и подают одно заявление на выплату и из госбюджета, и из ЕНПФ. Но до октября 2018 года казахстанцам приходилось отдельно оформлять государственную пенсию через ЦОНы и отдельно идти в ЕНПФ, оформлять выплаты из накоплений.

"Некоторые граждане либо не знали об этом, либо не знали о том, что они имеют накопления. Многие не интересовались этим. Поэтому образовалось более 200 тысяч таких счетов, владельцы которых, уже состоявшиеся пенсионеры, получают пенсию из госбюджета, но не получают выплаты за счет своих пенсионных накоплений", - пояснили в пресс-службе ЕНПФ.

В ЕНПФ провели работу по идентификации вкладчиков, сформирован список лиц, которым с 1 апреля 2021 года будут осуществляться выплаты из фонда. Данной категории граждан будет направлено СМС-сообщение на телефонный номер, который был зарегистрирован в базе мобильных граждан, с предложением оказания услуги по назначению пенсионной выплаты из ЕНПФ.

После получения согласия этим гражданам будут производиться выплаты из ЕНПФ на банковские счета, ранее представленные получателями в госкорпорацию.

Напомним, размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с Методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат. По правилам с 1 апреля 2021 года годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений и ставки выплат пенсионных накоплений - 6,5 процента.

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат - 5 процентов.

При этом выплата исчисленного размера ежемесячной пенсионной выплаты осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В 2021 году это 24 011 тенге.

В случае если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно. В 2021 году это 519 264 тенге.