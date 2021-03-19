Активность взаимодействия местных исполнительных органов (МИО) с населением на площадке «Открытый диалог» в соответствии с принципами концепции «слышащего государства» проанализировала компания Ranking.kz.

Фото Ксении РЕБИК

В общей сложности по состоянию на 17 марта 2021 года в МИО страны поступило более 28 тыс. обращений, из них ответы были получены только на 25,1 тыс. обращений, или 89,4%. Среди МИО страны лидером стал акимат Восточно-Казахстанской области, который ответил на все 1,3 тыс. полученных обращений. В ТОП-3 МИО также вошли акиматы Актюбинской и Кызылординской областей.

Аутсайдером рейтинга стал акимат Алматы, который ответил всего на 72,9% всех обращений. В этот акимат направили 7,4 тыс. обращений, из которых ответы были получены только на 5,4 тыс. Фактически 2 тыс. обращений граждан остались без ответа - пессимистичный результат.

В число аутсайдеров также вошли акиматы Костанайской (доля отвеченных обращений - 74,3%) и Мангистауской (доля отвеченных обращений - 81,6%) областей. В этих регионах реагирование на нужды населения оказалось на наиболее низком уровне.

Аналитики отмечают: сам по себе ответ МИО на обращение населения не означает, что обратившийся гражданин ответом удовлетворён и его проблема была решена. Ответ может быть формальным или не соответствующим запросу. Поэтому они составили дополнительный рейтинг по удовлетворённости населения полученными ответами.

"К примеру, акимат Восточно-Казахстанской области, хоть и ответил на все обращения, однако при этом доля неудовлетворённых пользователей составила сразу 43%, что является одним из худших показателей. Таким образом, можно сказать, что многие ответы были некачественными. Фактически без решения остались 2 из каждых 5 запросов", - рассказали аналитики.

В этом рейтинге лидерами стали акиматы Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, где доля неудовлетворённых пользователей не превысила 30%.

Худшие показатели по удовлетворительным для граждан ответам показали акиматы столицы (доля неудовлетворённых — 51%), акимат Алматы (49%), а также акимат Атырауской области (44%).

В Костанайской области 40% обратившихся остались недовольны результатом.