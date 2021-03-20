О том, что город забит снегом, в Костанае знает каждый. Я не хочу обвинять городские власти в нерасторопности. Снега навалило действительно много. Я о другом - неужели власть не понимает, что простые люди не сплошь идиоты? Ведь именно поэтому 14 марта пытался организовать митинг Диас Нурмагамбетов, за что и получил 5 суток административного ареста. За что? Дело ведь не в законе, который он якобы нарушил, а в способе его применения.

И именно в этот выходной день, и в этом месте, как по железнодорожному расписанию, была организована очистка площади перед акиматом от снега. Кстати, весной там, видимо, придется менять брусчатку. Всю зиму ее долбят, хотя там и так нет снега.

Хочу выразить сочувствие полицейским, которые усиленным нарядом «охраняли» уборщиков. Я понимаю, что их заставили это делать. И они прекрасно понимали, что ссылке на операцию «Правопорядок» никто не поверит. Думаю, им самим было от этого неловко. Какая операция на месте, где, кроме людей, убирающих снег, никого нет? Неуклюжее и неправдоподобное объяснение.

Если говорить о митингах в общем, я не ярый их сторонник. Ведь именно тогда часто случаются погромы витрин, автомобилей и т. д. Французский писатель Ги де Мопассан говорил: «Всякое многолюдное общество есть толпа, каковы бы ни были отдельные личности, его составляющие. Толпа не рассуждает и в безумии своем совершает поступки, которые не совершил бы ни один из образующих ее людей. Причина в том,что каждый из толпы перестает быть человеком и становится одним из толпы».

Как говорят на востоке, если стадо разбредается в разные стороны, пастух дает команду овчаркам собрать стадо. Глупых и непослушных овчарки кусают. Иначе никогда пастух не сможет привести стадо к сияющим вершинам, что нам обещал Елбасы. И греческая пословица гласит: «Когда пастух хром, козы разбегаются». Это с одной стороны.

Но, с другой стороны, держать всю страну в позе бегуна с низкого старта долго не получится. Пока те, кому о народе, о государстве заботиться положено, будут по-прежнему больше думать про свои премии и свой карман, протестные настроения будут нарастать. Немой гигант-народ начинает обретать голос. Наш народ к нуждам терпелив. Известно, что в Казахстане самое лучшее лекарство - терпение, но оно имеет свойство громко лопаться. Степень падения уровня и стандартов жизни подавляющей части народа абсолютно не соответствует протестной активности населения. Эта терпеливость и создает у власти иллюзию стабильности и правильности выбранного пути.

Власть пока не слышит ропот народа. И неизвестно, что уронит в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее. Что вызовет народное возмущение? Для Токаева, ставшего президентом, не являлось секретом, что у нас наблюдается высокий уровень недовольства населения, нарастает уровень протестности. Для налаживания диалога между властью и населением был создан Национальный совет общественного доверия. Казахстанские политологи заявили, что это вряд ли решит какие-то проблемы - хотя бы только потому, что власть сама выбирает, кто в этом совете будет представлять народ. Это попытка успокоить общество. Но недовольство населения этим не уменьшить.

Сейчас уже смело можно сказать, что политологи были правы. Люди чаще начали говорить то, что думают, а не то, что от них хотят услышать. По большому счету каждый человек может находиться в оппозиции к любой власти, ибо любая власть - насилие. Но глубина этой оппозиции зависит от того, насколько власть целесообразно пользуется своим правом на насилие. Мы уже не верим в социальную справедливость, но пока надеемся в спасительную силу государства.

«Лишь тогда избавятся государства от зла, когда волею благого случая сойдутся воедино сильная власть, мудрость и справедливость», - говорил Платон. Что такое может случиться у нас, не верится.