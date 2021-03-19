Ассоциация туроператоров попросила авиакомпании не сажать туристов без ПЦР-теста на рейсы в Казахстан, передает zakon.kz.

Этот документ распространили в социальных сетях.

Согласно тексту, АТРК попросила авиакомпании требовать наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования у туристов, вылетающих в Казахстан из Египта, ОАЭ, Мальдив, Шри-Ланки и Турции с 20 марта.

- Туристов, не предоставивших справку о прохождении ПЦР-тестирования с отрицательным результатом, просим не допускать к вылету в Казахстан, - говорится в документе.

Корреспондент связался с председателем ассоциации Инной Рей. Она подтвердила подлинность документа.

- Лететь в самолете в окружении людей и не зная, здоров ли турист, не совсем правильно. Вы же сами видите, опять переходим в красную зону, грозят локдауны. Нам не хочется развития этой ситуации. Сдача ПЦР-теста будет входить в стоимость путевки. У каждого туроператора она может разниться, - пояснила Инна Рей.

Она добавила, что сейчас рассматриваются варианты сдачи ПЦР-тестов за рубежом.

- Может быть туроператоры будут организовывать приезд сотрудников в отели, либо будет вывоз туристов в места сдачи ПЦР-тестов. Все это делается в целях безопасности, - подчеркнула она.

По ее словам, при посадке на борт нет возможности проверять, кто имеет справку, а кто нет. Поэтому Ассоциация туроператоров попросила авиакомпании просматривать их наличие в момент принятия документов.