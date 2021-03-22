Недавно пригласили на один молодежный онлайн-форум, поговорить о вещах, которые нужны в наше время для большей эффективности. И в конце моего выступления, когда приходит время вопросов и ответов, один молодой парень задал вопрос о том, верю ли я в будущее нашей страны, и насколько позитивно я его оцениваю.

Вопрос не сказать, чтобы необычный, об этом спрашивают часто. И готового ответа у меня на него, понятное дело, нет. Но мне пришла в голову одна простая мысль – а что, если попробовать суммировать причины, по которым у Казахстана все получится, и причины, по которым может не получиться?

Начать, как водится, лучше с хорошего. Итак, причины, по которым у нас все будет хорошо (но, наверное, не скоро).

Причина первая, которую я бы назвал «десакрализация власти». Проще говоря, с каждым годом казахстанские чиновники все меньше перестают быть божествами, и все больше становятся просто профессионалами на службе государства. Еще лет десять назад какой-нибудь начальник департамента в министерстве мог вести себя как царь и бог. Сейчас и министр, и вице-министр – скорее технические должности с не очень большой, по меркам частного сектора, зарплатой. А вариант «пойду на госслужбу движения делать» становится все более опасным.

У этого явления есть много причин, одна из которых – соцсети. В условиях, когда у каждого человека есть мобильный телефон с камерой, чиновник, который делает что-то не то, может в течение пары часов стать печально известным на всю страну. Таких случаев было много. И в таких условиях действительно лучше просто хорошо делать свое дело.

Причина вторая – цифровизация и онлайн. В Казахстане очень высокий уровень цифровизации всего и вся. Особенно – государственных услуг. Те, кто сталкивался с государственными услугами хоть в соседних, хоть во многих западных странах, могут это подтвердить. У нас, не выходя из дома, можно сделать поразительное количество вещей для себя и своего бизнеса. И цифровизация проникает даже в те сферы, где еще лет пять назад представить ее было невозможно.

Почему это хорошо? По двум причинам. Во-первых, это быстрота и удобство для бизнеса. Во-вторых, это сокращение возможностей для коррупции. Взять такой вид деятельности, как регистрация предприятий. Еще лет пятнадцать назад это было огромное коррупционное поле. Сейчас его просто не существует.

Причина третья – то, что я назвал бы казахстанским культурным ренессансом. В стране с каждым годом появляется все больше ярких и интересных молодых исполнителей, режиссеров, художников, писателей. Людей, которым интересно делать в первую очередь казахстанский контент. Эти люди быстро становятся популярными, потому что казахстанский контент востребован. Он нужен, его ждут, за него готовы платить.

Конечно, очень часто то, что делают эти люди, не выходит за рамки дешевого и популярного продукта, на котором можно быстро заработать. Типичный пример – казахстанское кино, в котором уже давно самым популярным жанром стала комедия. Но здесь, как и везде, количество на каком-то этапе вполне может перейти в качество.

С хорошим понятно. Теперь – о том, почему у нас, как у страны, все может не получиться.

Причина первая – образование, точнее, его отсутствие. О катастрофе в казахстанском образовании не говорит только ленивый. Систему образования, которая и так разваливалась много лет, окончательно добил коронавирус. У нас уже выросло не просто безграмотное поколение – это поколение уже само воспитывает следующие. Безграмотность стала элементарной, функциональной, на уровне неумения читать и писать. Она проникла во все профессии и сферы.

Эта проблема – одна из самых главных угроз сейчас, которая уже начинает разрушать страну и общество. И справиться с ней быстро не удастся – если вообще удастся.

Причина вторая – упадок регионов. То, о чем я писал выше – цифровизация, культура, слышащее государство – имеет место только в нескольких крупнейших городах страны. В остальных регионах – упадок, нищета, бедность, отсутствие перспектив. Самое плохое то, что эти проблемы из крупных городов не видны, и для их жителей как бы и незаметны. Из пресловутой алматинской кофейни трудно разглядеть отсутствие элементарных удобств уже в сотне километров от города.

И у этой проблемы огромное количество последствий. Это и неравенство, и отсутствие возможностей, и криминал. И снова – быстро эту проблему не решить.

Причина третья – внутренняя поляризация и расслоение общества. Бедные ненавидят богатых, богатые не доверяют бедным. Те казахи, которые считают себя «настоящими», не любят асфальтных, и наоборот. Религиозные люди не очень дружат с атеистами. И так в любой сфере.

И самое плохое даже не то, что эти люди не понимают друг друга. Самое плохое то, что между ними никогда не будет диалога, потому что культура диалога в стране отсутствует. И поэтому обсуждение любой более-менее важной проблемы немедленно превращается в безобразный конфликт, и стороны разобщаются еще больше. А что хорошего может ждать общество, в котором люди разучились договариваться?

И хороших, и плохих вещей можно найти еще много, но эти – первые, которые приходят в голову. Какие в конечном итоге победят, непонятно. Хотелось бы, чтобы победили хорошие, и чтобы Казахстан в конечном итоге стал тем комфортным и приятным местом для жизни, о котором мы все мечтаем.

Но вполне вероятно и обратное – то, что наша страна превратится в очередной failed state, несостоявшееся государство, поглощенное внутренними проблемами, из которого люди будут просто бежать.

Автор - юрист, живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook