Эти спонтанные заметки рождены затянувшейся и выплеснувшей на страницы газеты дискуссии о времени, а конкретнее: по какому времени жить. Я «жаворонок», потому меня лично сам по себе этот спор не трогает. И в самом деле: если привык вставать рано, то что помешает это делать при любом положении стрелок?

А вот от опытных медиков я слышал, что именно как раз им-то и тяжело идти на работу к восьми утра в «искусственное», то есть отличное от природного, время. Если рассуждать абстрактно, я, конечно же, всегда за учет влияния природы. И тут все же надо бы не дискутировать, не справляться о самочувствии у близких, а спрашивать специалистов. Ну не будем же мы голосованием решать, какой бы ход следовало делать нашему гроссмейстеру Петру Костенко на международном турнире. Да и спорить о том, согласны ли мы с Коперником, – только языки чесать. Кто бы ни победил в таком споре, а движение небесных светил от этого не изменится.

Но в том-то и закавыка нашего времени, что сплошь и рядом в суровых и многостоящих решениях "человек на должности" следует не логике, здравомыслию и природе, а неким таинственным флюидам.

Ведь сколько раз писали, что именно так, как это делается у нас, подрезать деревья неразумно. И доказательно писали. Но, как говорится, «мухи отдельно, а котлеты отдельно». Логика мысли и научная аргументация – это одно, а логика действий денег и Чина – это другое, и они совсем не обязаны друг с другом пересекаться.

И что деревья! Нам-то, людям, не проще. Попробуйте сами отыскать логику в ритуально-массовом измерении температуры при входе в «общественные места». 32 градуса с холода или что-то там еще? Да пойдет! Ведь сами измеряющие про себя смеются над этой процедурой. А сколько денег и внимания ей отдано! По сути же это, быть может, столь же полезно, как в приказном порядке побуждать население массово закупать средства от сглаза.

С масками так вообще сплошная тьма. Есть места, где вахтеры, как заправские медики, решают, каким образом эти маски натягивать. Перед экранами мониторов во время видеоконференции люди в масках могут сидеть. На улице одинокий прохожий может с перепугу запаковать себя в маску, так что едва видны будут одни глаза. И это при том, что такие, как я, (а нас немало) начинают задыхаться буквально через минуту после «правильного» натягивания маски. Но кого это волнует – лишь бы ритуал был соблюден!

И зачем она, эта логика и эта столь разнообразная наша природа, если даже в вузовских программах логику, как предмет, сочли излишней? В мире, где СМИ из средств массовой информации все чаще превращаются в СМО – средства массового оболванивания – логика не очень-то востребована.

Правда, при нехватке логики и обычного здравомыслия можно сослаться на то, что ведь и другие так делают и так говорят. Вот, например, Зеленский импозантно вакцинируется. А вот миловидные японочки встречают нас белоснежием обворожительных масок. Но тут мне почему-то вспоминаются охота на ведьм и малеванные на стенах черти у котлов вкупе с теми или иными жервоприношениями: и это ведь тоже было массово.

А еще на память приходит очень, очень давняя китайская история о муже, слишком рано вернувшемся из командировки (простите, из деловой поездки). Оказывается, такие казусы были ведомы в самые давние времена, недаром еще в «Камасутре» сказано, что одни из тех мужей, которым изменяют жены, это мужья, бывающие в долгой отлучке. Но у нашего китайца отлучка, наоборот, оказалась не слишком долгой и он вернулся как раз тогда, когда у его жены был гость. Поднялась суматоха. Убегать поздно. Что делать? И тут одна из служанок подсказала: пусть любовник разденется, распустит волосы и ринется на встречу вернувшемуся мужу. Тот так и сделал. Муж, рассвирепев, кинулся с вопросами к жене. А та в ответ: "Да никого же здесь не было". Спрашивает окружающих. Все хором утверждают, что никого не видели. Значит, бедолгага-рогоносец столкнулся с духом. А после этакой встречи ему, согласно обычаю, пришлось еще и очищаться в смеси из пяти видов экскрементов. И что поделать? – Ведь все утверждали одно и то же…

Когда я слушаю иные сообщения о том-то и том-то, часто вспоминаю этого китайца из притчи. Не забавляются ли подчас с нами, так же, как и с ним, требуя еще вдобавок, чтобы мы очищались от духов не струями чистой воды, а тем, чем пришлось очищаться нашему незадачливому путешественнику?