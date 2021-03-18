На пьяного водителя inDriver пожаловались в полицию пассажиры в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Жители Костанайской и Акмолинской областей вызвали такси по приложению inDriver, чтобы добраться до Державинска. По дороге поведение и неуверенное вождение вызвали у пассажиров тревогу. Они позвонили на номер 102 и сообщили, что водитель совершает странные маневры и от него исходит запах алкоголя. Между Аулиеколем и Аманкарагаем патруль остановил автомашину.

"Инспекторами патрульной полиции установлено, что 36-летний водитель, житель Акмолинской области, занимавшийся частным извозом, с июня 2016 года постановлением административного суда лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет. А при проведении медицинского освидетельствования (согласно заключению) анализ показал наличие у мужчины легкой степени алкогольного опьянения", - сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

Полицейские помогли пассажирам найти транспорт, чтобы добраться до Державинска. В адрес начальника отдела полиции Аулиекольского района поступило благодарственное письмо.

Ранее в Сети появилось видео о "подставных девушках", рассылаемое среди таксистов Костаная. Ролик сопровождался аудиоообщением. В нем сообщается, что полицейские используют подставных лиц для фиксации незаконного частного извоза.

На это заявление в департаменте ответили, что проводили совместный рейд с ассоциацией перевозчиков в целях пресечения нелегального извоза. Девушка на видео – сотрудница ассоциации.